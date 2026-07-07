ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на украинската Рада в Белград: Сърбите са са...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23184186 www.24chasa.bg

Военен самолет "Спартан" откара дете за лечение в Германия

1640
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Военнотранспортен самолет C-27J "Спартан" транспортира по спешност 13-годишно дете за лечение в Германия СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Екипаж на 16-а авиационна база към Военновъздушните сили извърши успешно въздушен транспорт на дете за лечение в Германия. Детето, заедно с медицински екип и придружители, са превозени с военнотранспортен самолет C-27J "Спартан" от София до летище Щутгарт, съобщиха от министерство на отбраната. 

Самолетът е излетял от летище „Васил Левски" – София в 10:22 часа и кацнал в Германия, където детето е предадено за последващо лечение. Екипажът се е завърнал обратно в България в 17:21 часа.

Командир на полета е майор Евгени Златанов, а втори пилот – капитан Борис Тодоров. В състава на екипажа били още бордните инженери капитан Митко Пергов и старши лейтенант Камен Димитров, както и медицинската сестра от ВМА старшина Мария Борисова.

Мисията е изпълнена по искане на Министерството на здравеопазването при спазване на всички изисквания за безопасност и медицинско осигуряване.

От ВВС посочват, че подобни задачи са част от способностите им за оказване на помощ на населението и осигуряване на въздушен транспорт при необходимост. Самолетите C-27J "Спартан" се използват за медицинска евакуация, хуманитарни мисии и други задачи в обществен интерес както в страната, така и зад граница.

Военнотранспортен самолет C-27J "Спартан" транспортира по спешност 13-годишно дете за лечение в Германия СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Гледайте цялата церемония "Достойните българи" 2026