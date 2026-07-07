Военен самолет "Спартан" откара дете за лечение в Германия

Екипаж на 16-а авиационна база към Военновъздушните сили извърши успешно въздушен транспорт на дете за лечение в Германия. Детето, заедно с медицински екип и придружители, са превозени с военнотранспортен самолет C-27J "Спартан" от София до летище Щутгарт, съобщиха от министерство на отбраната.

Самолетът е излетял от летище „Васил Левски" – София в 10:22 часа и кацнал в Германия, където детето е предадено за последващо лечение. Екипажът се е завърнал обратно в България в 17:21 часа.

Командир на полета е майор Евгени Златанов, а втори пилот – капитан Борис Тодоров. В състава на екипажа били още бордните инженери капитан Митко Пергов и старши лейтенант Камен Димитров, както и медицинската сестра от ВМА старшина Мария Борисова.

Мисията е изпълнена по искане на Министерството на здравеопазването при спазване на всички изисквания за безопасност и медицинско осигуряване.

От ВВС посочват, че подобни задачи са част от способностите им за оказване на помощ на населението и осигуряване на въздушен транспорт при необходимост. Самолетите C-27J "Спартан" се използват за медицинска евакуация, хуманитарни мисии и други задачи в обществен интерес както в страната, така и зад граница.