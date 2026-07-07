Паркът остава основен елемент от развитието на терена, а заявените инвестиционни намерения предвиждат социални жилища и специализирана детска ясла, които ще останат общинска собственост

По време на извънреден брифинг Община Шумен представи инвестиционните намерения за развитието на района на Тежкия полк и разясни тяхното място в цялостната концепция за терена.

На този етап Общината е заявила инвестиционни намерения за изграждането на две енергийно ефективни сгради със социални жилища, които са предвидени да останат общинска собственост и да бъдат използвани за привличане и задържане на висококвалифицирани специалисти. Инвестиционните намерения включват и изграждането на специализирана детска ясла „Слънчеви капчици“.

По време на брифинга беше разяснено, че публикуването на инвестиционно намерение е част от предвидените в закона процедури и не означава започване на строителство. Предстоят следващите етапи по оценка, осигуряване на финансиране и изпълнение съгласно действащото законодателство. Предвижда се обектите да бъдат реализирани с европейско финансиране.

Беше разяснено още, че предвидените обществени обекти са разположени в отделна част на терена, върху зона със съществуващо застрояване. Те не засягат площта, определена за бъдещия парк, която беше почистена с участието на доброволци през юни.

Беше припомнено, че още с решенията, взети за бъдещето на терена, беше запазена възможността той да се развива с обществено предназначение, а не като частна жилищна инвестиция. В тази последователна концепция паркът остава водещият елемент, а заявените инвестиционни намерения за обществените обекти допълват развитието на района в полза на шуменци.