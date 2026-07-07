Поканиха Вселенския патриарх за честванията на Св. Иван Рилски

Светият Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия покани Вселенския патриарх Вартоломей в България да да вземе участие в тържествата по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на преподобния Йоан Рилски Чудотворец – небесен покровител и закрилник на българския народ, съобщиха оттам.

Решението за отправяне на поканата е взето на редовно заседание на Св. Синод от 26 юни 2026 г. Празничните прояви ще се състоят в периода 16-20 октомври тази година в Рилския манастир.

Специална църковна делегация, водена от Русенския митрополит Наум, заедно с Мелнишкия епископ Герасим – главен секретар на Св. Синод, и д-р Александър Смочевски, посети Истанбул, за да предаде официалната покана и поздрав от Българския патриарх Даниил и Св. Синод на БПЦ-БП.

Поканата беше връчена на Вселенския патриарх Вартоломей по време на среща в храм „Света Неделя" в Кондоскали, където бе отслужена тържествена света Литургия по повод празника на Св. Неделя.

В обръщението си към българската делегация патриарх Вартоломей приветства Българската православна църква и подчерта духовната близост между двете църкви, свързани от общата вяра, история и православно предание.

В писмото на Св. Синод на БПЦ-БП се посочва, че духовното наследство на св. Йоан Рилски е част от общото византийско-славянско църковно и културно пространство, в което през вековете се развиват отношенията между Българската православна църква и Константинополската Вселенска патриаршия.

„Личността на св. Йоан Рилски представлява една от живите духовни връзки между двете сестри църкви, свидетелстваща за тяхната многовековна обща история и принадлежност към общото Православно предание", се казва още в писмото.

В края на миналата година Българският патриарх Даниил връчи орден „Св. Йоан Рилски" на Вселенския патриарх Вартоломей. През 2024 г. Св. Синод реши на основание чл. 205 от УБПЦ – БП, за особени заслуги за преодоляване на разкола в БПЦ – БП да награди с орден „Св. Йоан Рилски" І-ва степен Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей

На празника Рождество Христово в късния следобед се състоя мирното посещение на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия. Това беше неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му за български патриарх през 2024 г.

В началото на тази година патриарх Даниил коментира посещението си. "Такива мирни посещения са извършвали след вдигане на схизмата патриарх Кирил, патриарх Максим и патриарх Неофит. Посещението е да се засвидетелства единството на църквата - поместните църкви не са изолирани, а са органична част от едната свята съботрна и апостолска църква", обясни той.

"При предварителното договаряне на посещението в Цариград, при срещата ни с патриарх Вартоломей, която беше в Солун в средата на септември, той поднови поканата за посещение и аз казах: Би могло да се извърши. Но предвид това, че БПЦ не е признала православната църква в Украйна, ние държим при гостуването и при съвместните богослужения да няма архиерей от тази църква. Тогава патриарх Вартоломей пое този ангажимент. Да, аз съм критикувал патриарх Вартоломей, но при тази наша лична среща се извиних", каза патриарх Даниил

"Ние продължихме един нормален разговори. А след това, при посещението в Константинопол, този въпрос за православната църква в Украйна само се спомена като съществуващ, но с разбирането за нашето мнение", допълни патриархът.

По думите му това бил силен момент. "Защото никой от нас не се поставя над църквата", поясни той.

За него е голямо благословение да отслужи службата в Желязната църква на храмовия й празник.

"Ние се стараем да имаме зависимост от Христа, така че от църквата не може да имаме свобода. Господ много ясно е казал: Познайте истината, истината ще ви направи свободни! Всеки един православен християнин се стреми към свобода от различни зависимости и това е първостепенна задача. Ние се стараем да прилагаме това и по отношение на геополитическите тенденции, властови центрове. В личните решения Светият синод, който е колективен орган, да се съобразява с оглед това, което е полезно за спасението на повереното ни паство", каза още той.

Вселенският патриарх също коментира, като каза, посещението на българския патриарх Даниил допринася за уякчаването на връзката между Константинополската и Българската църква.

Той отбеляза, че понеже патриарх Даниил е „млад предстоятел, молитвите на светата църква, на святата Велика църква на Константинополската патриаршия ще го придружават винаги, така че да води благочестивия православен български народ към пътища и извори на спасение и под негово ръководство приносът на Българската църква за православното единство и сътрудничество да бъде винаги много ценен".