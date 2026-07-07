Жена за първи път начело на Алма матер (Обзор)

Проф. Елиза Стефанова изпревари на балотажа декана на Физическия факултет mроф. Райновски, ще довърши последната година от мандата на просветния министър

Проф. Елиза Стефанова от Факултета по математика и информатика беше избрана за първата жена ректор на Софийския университет. На балотажа тя получи 185 гласа, 135 бяха подадени за проф. Георги Райновски, декан на Физическия факултет.

От състезанието отпаднаха проф. Милен Замфиров, който е декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата, и проф. Мадлен Данова, досегашен зам.-ректор. Преди месец комисията по предложенията беше отхвърлила проф. Данова, защото при завършване на мандата през 2027 г. ще навърши 65 г., но Общото събрание във вторник я допусна до вота. Не се прие обаче предложението сред кандидатите да бъде включен и временно изпълняващият длъжността ректор проф. Първан Първанов. Той е втори мандат декан на Факултета по математика и информатика.

Най-старото висше училище у нас избира ректор, след като досегашният - проф. Георги Вълчев, бе избран за министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев. Първата жена начело на Софийския университет ще довърши последната година от мандата му.

А когато резултатът бе обявен, всички в най-голямата 272-а аудитория на Софийския университет се изправиха и аплодираха проф. Стефанова. Символично ѝ връчиха ключа на Алма матер. Тя благодари за доверието и обеща с помощта на колегите си да направят така, че Софийският университет да стане още по-видим не само у нас, но и в международното пространство. Членовете на Общото събрание гласуват в 272-а аудитория на Софийския университет. СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

“Първо трябва да изпълним политиката, която е поел проф. Георги Вълчев. Един от акцентите в моята програма е приемане на

правила, свързани с използването на изкуствения интелект

Това е един от ключовите въпроси днес и колегията ги очаква”, каза в първото си участие пред медии като ректор проф. Стефанова.

Сред спешните задачи е успешното провеждане на кандидатстудентската кампания и приема във всички специалности - всеки момент трябва да излезе първото класиране. “Разбира се, най-важното е да има спокойствие сред колегите да работят през следващите години. Работата за хората и с хората за мен е приоритет”, каза още проф. Стефанова.

Радвала се, че колегите

са я избрали не заради пола,

а заради това, което е показала като заместник-ректор в двата последователни мандата с екипа на проф. Анастас Герджиков. Хубаво е, след като имаме жена президент, председател на Народното събрание и на БАН, че и Софийският университет е узрял да има жена ректор.

“Проф. Стефанова има огромен административен опит, видяла е университета от всичките му страни, познава всичките му аспекти. Мисля, че е чудесен избор. И фактът, че за първи път избираме жена на този пост, е чудесен”, коментира проф. Герджиков. “Изключително сме щастливи, че е наш колега и че е жена. Доказан специалист е, дългогодишен

преподавател с изключителни качества

Трудолюбива даже повече, отколкото е необходимо”, каза и проф. Мая Стоянова, декан на ФМИ, и пожела и следващият пълен мандат да е неин.

Работи по етичния кодекс и сайта на СУ, сред първите е, завършили в него информатика

Проф. д-р Елиза Стефанова е дългогодишен преподавател, изследовател и университетски ръководител. През 1991 г. завършва информатика във втория випуск на новооткритата специалност във Факултета по математика и информатика. Три десетилетия по-късно става негов зам.-декан.

Започва да работи като програмист в Университетския изчислителен център още докато следва, а след специализация в Нидерландия участва в изграждането на основата на университетската компютърна мрежа и в създаването на направлението “Мрежи и комуникации”, чийто първи ръководител става. Работи и по създаването на първия сайт на Софийския университет.

През 2010 г. специализира в Института по образование на University College London, Великобритания. Преподава “Операционни системи”, “Дискретна математика и алгоритми”, “Гъвкави методи за програмиране”, “Компютърни системи и технологии”, “Компютърни мрежи” и “Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда”. Ръководила е магистърска програма по електронно обучение, а сега ръководи магистърската програма “Разпределени системи и мобилни технологии”. Автор е на над 80 публикации, от които над 40 са индексирани в Web of Science и Scopus, както и на учебници по информационни технологии за средното училище. Повече от 15 г. участва в Националната комисия на олимпиадата по информационни технологии за ученици и в комисията на Националното състезание по компютърни мрежи за ученици.

Била е председател на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Два мандата проф. Стефанова бе зам.-ректор на СУ, като такъв участва в създаването и приемането на Етичния кодекс на университета. Както и в учредяването на Етичната комисия и внедряването на система за засичане на сходства при проверка на дипломни работи и дисертации. При нея стартира електронното деловодство, а Алма матер получава логото за човешки ресурси на ЕК (HR Excellence in Research). Подготовката на материали за Академичния съвет и други административни дейности вече преминават към облачна среда, организирано е електронно приемане на документи за конкурси за академични длъжности и научни степени.