ВАС отмени прекратената от кабинета "Гюров" процедура за европейски прокурор

Върховният административен съд отмени решението на служебното правителство за прекратяване на процедурата за подбор на европейски прокурор. Решението тримата номинирани да бъдат оттеглени, беше взето през април тази година от кабинета на Андрей Гюров по предложение на служебния правосъден министър Андрей Янкулов. Делото във ВАС беше образувано по жалби на трима одобрени кандидати, участвали в процедурата. Това са делегирани европрокурори Димитър Беличев и Михаела Райдовска, както и обвинителят от Софийската районна прокуратура Пламен Петков.

Общо шестима бяха кандидатите за български европрокурор, явили се през януари. След изслушването им комисията по подбора избра Беличев, Райдовска и Петков. Те бяха одобрени от Министерския съвет и кандидатурите им бяха изпратени на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Правителството на Росен Желязков обаче подаде оставка, а служебният кабинет на Андрей Гюров оттегли трите кандидатури и обяви нова процедура.

Мандатът на настоящия европейски прокурор Теодора Георгиева изтича в края на месеца, но пък тя е отстранена от повече от година. През пролетта на м.г. в публичното пространство изтекоха записи от офиса на Петьо Петров - Пепи Еврото в ресторанта "Осемте джуджета", където той разговаря с жена, приличаща на Теодора Георгиева. Самата тя потвърди, че два -три пъти е ходила в "Осемте джуджета". Записът е от началото на 2020 г. и на него се чува как Пепи Еврото я уверява, че вече е решено, че тя ще е българският европейски прокурор.

Върховните съдии приемат, че процесният акт на Министерски съвет е незаконосъобразен на две основания. Едното е некореспондиращи помежду си фактически и правни основания за упражняване на компетентност. А второто е липса на кумулативно предвидени предпоставки, относими към посоченото от органа правно основание.

Констатираният порок влече незаконосъобразност на оспореното решение в цялост, поради взаимната обусловеност на отделните му части.

Решението подлежи да обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд.