3 глоби по 100 евро за най-активните в скандала, предшествал мелето в Асеновград

Фамилиите започнали да се замерят с тухли и стъклени шишета пред очите на трима жандармеристи дни преди големия погром

Глоби от по 100 евро по Указа за борба с дребното хулиганство отнесоха тримата най-активни участници в спора, предшествал голямото меле между 300 човека в етническата махала в Асеновград. Двама мъже - на 22 и 39 г., и 24-годишна жена са прекарали една нощ зад решетките, след което се изправили пред Районния съд в града, за да получат наказанията си.

Както "24 часа" вече писа, около 1 ч. на 6 юли 250-300 жители на махалата от две фамилии си заформили меле, като се замеряли с камъни и стъкла, а един дори извадил въздушна пушка, пред очите на полицейски патрул. Униформените пък били в квартала заради ескалация на напрежението в петък.

Около 18,30 ч. на 3 юли трима жандармеристи били на кръстовището между улиците "Мургавец" и "Лале баир" в махалата, когато видели от различни страни да се стичат хора. Образували се две тълпи, въоръжени с метални тръби и дървени колове. Групите били агресивни и се заканвали със саморазправа, като скъсявали дистанцията и започнали да се замерят едни други със стъклени шишета и тухли.

В опит да тушират напрежението и да укротят буйстващите, жандармеристите застанали помежду им. Успели да ги накарат да стоят на дистанция, макар и покрай тях да валяли предмети. В предните редици на тълпата, дошла от горната част на махалата, служителите на реда забелязали тримата най-активни участници. 39-годишният мъж бил с дървен прът и няколкото предупреждения на жандармерията, той продължавал да го размята и да подстрекава останалите да хвърлят предмети. Другите двама сами мятали и също окуражавали роднините си.

Служителите на реда поискали съдействие и на място се изсипали всички налични екипи на Районното управление в града, на Участъка в Садово и още жандармеристи. Арестували тримата и им съставили актове по УБДХ, а на следващия ден Районният съд определил глобите им.

Шефът на областната дирекция на полицията ст. комисар Васил Костадинов обяви, че е образувано бързо производство за закана с убийство след петъчния скандал.