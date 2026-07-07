Таня Христова, кмет: Денонощно повече патрули в Габрово, това ще даде най-добър резултат

Да насочим внимание към истинско партньорство и ясно спазване на отговорности, за да не се налага да управляваме кризи

- Как си обяснявате, г-жо Христова, тази акция "Респект", която се случва в Габрово само ден след вашето писмо до премиера?

- Всичко, което може да бъде в контекста на гарантиране на ред и защита на интересите на гражданите на общината, е добре дошло. Силно вярвам, че това не е просто едно изолирано действие, което в случая е насочено в направления, които не са единствено фокус на внимание, като пътните нарушения например. В случая напрежението и липсата на толерантност от страна на хората е свързано с темата, която изисква прилагане на нормите, свързани с ред, спокойствие и сигурност в нашия град.

- Новият директор на полицията, в града твърди, че тези акция са регулярни, взема се отношение по нарушенията своевременно, обаче вие го критикувате.

-Аз не критикувам когото и да било, а начинът, по който прилагат реда и законността. Той не води до разбирането, подкрепата и спокойствието на хората в Габрово. Конкретният пример е това, което се случва в нашия град през последните два месеца. Наистина се усеща напрежение, което е функция именно на невъзможността органите на реда да покажат справяне с подобни проблеми. Именно поради това е и моят призив - ако МВР не успява да осигури необходимото ниво на защита, тогава законът следва да предостави възможност на местната власт да участва по-активно в гаарантиране на обществения ред. В обратния случай - очакванията на хората са насочени за повече ред и повече действия от страна на местната власт, но тя не разполага с този инструментариум, с който да реагира, както би могла да реагира полицията, когато има мотивация. Работата в тази територия трябва да бъде системна, за да може наистина нашите усилия да бъдат в зоната на превенция. Действията на общините са насочена в тази посока - да подобряваме градската среда, да я правим по-безопасна, да инвестираме в камери и решения, които дават възможността градът ни да е място, в което спокойстивето е гарантирано. Оттук насетне това, което хората казват, и аз комуникирам съвсем открито е, че имаме нужда от нова система, която да гарантира, че когато хората очакват от местната власт да бъде гарант за ред и спокойствие, тя ще има работещи правомощия. Или институциите отговорно да изпълняват своите функции и за всяко действие да се носи отговорност. Последните няколко случая в града наистина сериозно повишиха напрежението и доведоха до протести.

- Имате ли вече обратна връзка от страна на вътрешния министър или премиера?

- На този етап няма индикация за разговор или среща. Надявам се, че това ще се случи наистина, защото е важно за гражданите да научим становището им по тези въпроси, които съм адресирала.

- Как според вас прекият изборът на полицейски шефове по местаще даде решение?

- През последните няколко години местната власт се оказа най-устойчивата. Ние сме тези, които сме на първа линия във всяка една тежка ситуация. Затова считам, че една от възможностите, с които системата може да бъде оздравена, е точно този подход. Има и други възможности - със законодателни промени, които ще дадат реални, работещи механизми на кметовете да бъдат гарант за интересите на хората. Чрез тези механизми да имаме възможност за реална координация и контрол при планирането и изпълнението на мерки за обществен ред на териториите, за които отговаряме.

- Какви да са тези мерки особено в краткосрочен план?

- Искам в Габрово да има повече патрули, денонощно, за да може хората наистина да усетят авторитета и присъствието на МВР. Това е нещото, което ще даде най-добър и бърз резултат, защото това е нещото, което за съжаление липсва, поне в нашия град през последните месеци. Това са конкретните действия, които хората могат да видят и да усетят. Оттам насетне задължилено трябва да се предприемат действия, които да подобрят прилагането на нормите и задължително да се търсят моделите, при които спираме да се крием институция зад институция. За всички трябва да стане ясно какви са задачите и функциите на една местна власт. Тя не може да задържи някой, който нарушава дадена разпоредба. Тя може да работи на територията на превенция, трябва да се грижи за по-добра образователна среда, по-зелена инфрструктура, за това, младите хора наистина да имат възможност да се развиват в нашите населени места. Наше задължение е да работим ефективно с всички останали институции и когато има проблем, да не се крием, че статистиката не посочва голям брой престъпления. Това не означава, че ние нямаме проблем. Когато успяваме да адресираме предизвикателството компетентно, отговорно, тогава и решенията в полза на гражданите идват на място. Най-лошото ще бъде институциите да влязат в конфликт, вместо за седнат заедно и да търсят разумните и работещи решения. Призивът ми е да си насочим вниманието към истинско партньорство, към ясно спазване на отговорностите, за да не се стига до момент, в който вече управляваме кризи и общественото недоверие е в горната си точка.