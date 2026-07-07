Следят качеството на въздуха заради пожара в депо за отпадъци край Стара Загора

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Регионалната екоинспекция вече е разположила мобилна апаратура, за да следи в реално време показателите на въздуха и да се установи има ли риск за хората в района. Това съобщи заместник-кметът Радостин Танев на старозагорското село Ракитница, където пламна депо за отпадъци.

Очакваме официално становище от компетентните органи относно причините за възникването на пожара, кава още той и добави, че екипите на пожарната работят активно в депото за отпадъци край старозагорското село.

По думите му създадената организация дава резултат и огънят се овладява. На терен са три екипа огнеборци, осигурени са и водоноски от община Стара Загора.

"Опитваме се да го загасим изцяло, за да сме спокойни. Появяват се и пориви на вятъра, които променят ситуацията", каза Танев пред БНР.

Все още не е ясна причината за пожара. Неправилно изхвърлени от граждани батерии в общия боклук, които може да се възпламенили или други отпадъци може да са причинили огъня. Ще се проверяват и други версии.

Огънят е тръгнал от средната част на първа клетка в депото.

Няма пострадали при пожара. Няма данни и за опасност за близките села.