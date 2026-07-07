18-годишен загина при катастрофа край село Асен

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18-годишен е загинал при катастрофа на пътя между селата Горно Сахране и село Асен, община Павел баня. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Стара Загора.

Сигналът за инцидента е получен в 17:23 часа. По първоначална информация лек автомобил „Опел“, управляван от 18-годишен мъж, е самокатастрофирал и се е преобърнал. Водачът е починал.

В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

От полицията уточняват, че към момента няма затруднения в движението в района на произшествието.