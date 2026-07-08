Майката на детето, изгорено от играчка: Пред очите ми кожата му падна. Великобритания: В тях има бензен

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13-годишно момиче получи изгаряния от втора степен, след като играчка тип „скуиши" се пръсна в ръцете ѝ.

Във Великобритания над 1 000 фалшиви играчки с марката Squeezy Dumplings са били иззети, защото в някои от тях бил открит бензен.

„Пред очите ми кожата на детето ми падна", разказва пред bTV майката на момичето.

Играчката е била изпратена за изследване в химическа лаборатория. Установено било, че вътрешността ѝ е от гел и полизахариди. Според експертите нищо в състава ѝ не подсказва опасност от химически изгаряния.

По думите им е възможно вътрешността на скуишито да изгори тъканите, ако предметът е бил оставен на слънце. Тогава гелът и полизахаридите може да достигнат температура от около 50 градуса, която при пръсване би могла да изгори кожата на детето.

В епикризата на пострадалото момиче лекарите са описали термични, а не химични изгаряния по кожата на ръцете му.

Над 1 000 фалшиви играчки с марката Squeezy Dumplings са били иззети от магазини в Хъл, след като в някои от тях беше открит бензен, съобщи "Би Би Си".

Веществото е канцероген и може да предизвика дразнене на кожата, очите, носа и гърлото, съобщи Общинският съвет на Хъл.

„Най-добрият начин да разберете дали тези играчки са оригинални или са от онези, които не бихме искали да се продават на пазара, е да погледнете опаковката, в която се продават. Ако на нея просто пише, че са произведени в друга държава, и не се посочва, че имат доставчик или вносител във Великобритания или в ЕС, най-вероятно не са оригинални", обясни общинският съветник Тед Долман.

Британската държавна служба за безопасност на продуктите и стандартите обяви национална кампания за изтегляне на играчките от пазара.