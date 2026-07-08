Парламентът избира шеф на Държавна агенция „Разузнаване“

Парламентът да избере председател на Държавна агенция „Разузнаване". Това предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица.

На 10 юни правителството прие решение, с което предлага на Народното събрание да избере за втори мандат досегашния председател на ДАР Антоан Гечев, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет (МС). Съгласно приети миналата година промени в Закона за Държавна агенция "Разузнаване", председателят на агенцията се избира от Народното събрание по предложение на МС.

В тази връзка на 24 юни депутатите приеха процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на ДАР, за изслушването му в ресорната парламентарна комисия и за избирането му от Народното събрание.

На 2 юли Антоан Гечев беше изслушан от Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Една от насоките за развитие на Държавна агенция „Разузнаване" е по-активното използване на виртуалното пространство за придобиване на информация за потенциални агенти, представляващи интерес, заяви кандидатът за следващ мандат начело на Държавна агенция „Разузнаване".

В предложения дневен ред на парламента за тази седмица е включен проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция „Национална сигурност", изслушването на кандидата в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избирането му от Народното събрание.

Правителството предлага Пламен Тончев отново да бъде председател на Държавна агенция „Национална сигурност". Решението на Министерския съвет от 29 юни е публикувано в Портала за обществени консултации.

Предвижда се още депутатите да обсъдят на второ четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи.

Първа точка в четвъртък се предлага да бъде второто четене на изменения в Закона за кредитните институции. След това се предвижда депутатите да обсъдят проект на решение за приемане на Изменение на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада".

Вчера Комисията по отбрана подкрепи изменението на проекта за инвестиционен разход, свързан с бойните машини „Страйкър". Причината за промяната е повишението на цените, поискано от американската страна.

В предложения дневен ред за четвъртък е и ратификацията на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Монголия за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 21 ноември 2025 г. в София.

Четвърта точка в проектопрограмата за 9 юли е отчетът на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за 2025 г., включващ и финансов отчет.

В петък се предвижда парламентът да разгледа на първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. След това е предвиден редовен парламентарен контрол.