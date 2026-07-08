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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23186271 www.24chasa.bg

Правната комисия започва обсъждането на промените в изборния кодекс

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Изборен кодекс

Парламентарната правна комисия започва обсъждането на промените в изборния кодекс.

Новите текстове ще бъдат разгледани за първо четене от депутатите в комисията.

Във вторник управляващите от „Прогресивна България" представиха своите предложения за промяна в изборното законодателство. Основните изменения предвиждат възстановяване на машинния вот такъв, какъвто беше през 2021 година, отпадане на избирателен район „Чужбина" и отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. От „Прогресивна България" предлагат в секции под 300 души да се гласува на хартия, а в секции над 300 души – изцяло машинно. Правната комисия ще разгледа и законопроектите за изменение в Изборния кодекс, внесени от Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Възраждане.

Изборен кодекс

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