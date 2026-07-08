Радев: Ще подкрепяме финансово Украйна без това да влияе върху социалните разходи

Колективният Запад се опитваме да постигнем конвенционална победа над най-голямата ядрена държава, без да можем да противодействаме на хиперзвуковите им ракети, посочи той

България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на възможностите си, без това да влияе върху социалните разходи. Това заяви премиерът Румен Радев от Анкара. Той участва в Срещата на върха на НАТО.

"Редица български правителства подкрепяха системно и всестранно Украйна. С финансова, медицинска, хуманитарна и военна подкрепа. Но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа, направиха много малко за развитие на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет", заяви министър-председателят.

"Днешната Среща на върха в Анкара се провежда в един важен момент на дълбока трансформация на Алианса, който отразява необходимостта и амбицията на европейските държави членки да засилят своя принос към общите отбранителни способности на НАТО. Конфликтите в съседство, особено въоръжените сблъсъци в Украйна и в Близкия изток ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност, изисква системни усилия", каза той.

"Специално за България, с укрепването на нашия собствен отбранителен капацитет, страната ни се превръща във важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион", посочи министър-председателят.

"Постигането на целта на НАТО за 5% от БВП за отбрана за нас означава не само развитието на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, в дигитална устойчивост и киберсигурност", каза Радев.

"Вярвам, че глобалните предизвикателства пред сигурността ни карат да сме обединени. Нямаме друг избор. Трябва да лидираме и да организираме политиката по начин, по който да не води до ескалация в Украйна, да няма ескалация в Исландия, нито в Близкия Изток", подчерта премиерът.

"Съобщението ми е ясно. Колективният Запад се опитваме да постигнем конвенционална победа над най-голямата ядрена държава, без да имаме способности да противодействаме на хиперзвуковите им ракети. Това увеличава драматично риска от ескалация, както и от въвличане на ядрен отговор. Това е много опасно. Затова трябва се създадат условия по най-бързия начин за дипломация и мир и деескалация", категоричен бе Радев.

"Трябва да намерим всички условия, които водят до устойчив мир", допълни той

Според Радев развитието на европейската отбранителна индустрия е от ключово значение за бъдещата конкурентоспособност и сигурност на континента. Той приветства провеждането на форум на отбранителните индустрии паралелно със срещата на върха.

„Много важно е, че днес се провежда и форумът на отбранителните индустрии, защото това дава възможност за преодоляване на фрагментацията в европейската отбранителна индустрия", заяви премиерът.

По време на изявлението си Радев коментира и темата за Гренландия, като заяви, че Европа трябва да защитава правото на населението на острова само да определя бъдещето си. „Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури възможности хората в Гренландия да се самоопределят", каза той.

Според него може да бъде намерено прагматично решение, което да отчита както интересите на местното население, така и съществуващите ангажименти в сферата на сигурността. „Гренландия и в момента предоставя възможност за базиране на военна техника и способности на своя територия, така че този процес може да бъде разширен", посочи Радев.

Във вторник министър-председателят пристигна в Анкара за Срещата на върха на НАТО. С него е съпругата му Десислава Радева. В състава на българската делегация са включени министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната Емил Ефтимов.

Той бе гост на приема за държавните и правителствени ръководители с домакин президентът на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, съобщиха от Министерски съвет.

Газовият договор с "Боташ", по който България плаща по над 500 хил. евро на ден, независимо дали го използва или не, се замразява за 15 месеца. Новината бе обявена след среща в понеделник в Анкара на премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган.

Радев изненадващо излетя за Анкара ден преди срещата на върха на НАТО, чийто домакин е президентът на Турция. "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха и протокол. За тези 15 месеца ще се плаща само когато се използва капацитет за доставка на газ през турската мрежа.

"Замразяването на договора с "Боташ" няма нищо общо с изграждането на магистрала "Черно море", с безплатен пренос на ток през България, с водите на реките Марица и Тунджа, с блок "Хан Тервел" (намира се в Черно море и там се правят проучвания за нефт и газ - бел. ред.), с въздуха, който дишаме, и който и да е друг проект", уточни Радев.

Турският енергиен министър Алпарслан Байрактар говори за развитие на сътрудничеството в природния газ, за продължаване на преговорите и за по-ефективно използване на преносния капацитет.

Но през юни турският външен министър Хакан Фидан очерта по-амбициозен план. Той заяви, че увеличаването на капацитета за подаване на газ от Турция към България е от стратегическо значение не само за двете държави, но и за енергийната сигурност на Източна Европа.

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Иран атакува и американски бази в Кувейт и Бахрейн.