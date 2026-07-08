Георги Пеев: Европейската прокуратура разследва 17 договора за жп инфраструктура от 2019 г. насам

Бях част от делегацията в Турция, но няма връзка между преговорите за "Боташ" и транспортната свързаност. Ние сме със стратегическото място между Европа и Азия и можем да определяме правилата. Ще работим по средния коридор - различни видове транспорт, енергетика, комуникация, между Европа и Азия.

Това каза в сутрешния блок на Нова тв транспортният министър Георги Пеев, който беше в Анкара с премиера Румен Радев. Според него освен криза, има и много възможности за страната.

По повод полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова и като като бивш ръководител на РВД Пеев посочи, че структурата няма данни за пътниците в самолетите, а осигурява безопасността.

"През годините са инвестирани милиарди в БДЖ, но резултатът е този. Няма започнат и приключен жп проект, дори с европейски средства, нямаме инфраструктура. 50% от жп пътя по основните трасета не позволява високи скорости, така е проектиран. Купуваме вагони, разчетени да работят на 35 градуса, а навън е 40. От 266 вагона само 113 са климатизирани. Част от тях са повредени", описа състоянието на жп транспорта министърът. Посочи, че сега се изплащат 764 милиона за купени вагони, за които не е било осигурено финансиране

"Проблемът не е във фирмите, а в стандарта, по който работят. Масово се подписват договори, за които няма финансиране и разрешителни за строеж. Тече одит. 17 договори от 2019 г. насам се разследват от Европейската прокуратура. Министерството на транспорта оказва съдействие", каза Георги Пеев.

За мазута по бреговете на Черно море посочи, че това са нефтени продукти, изхвърлени в миналото, които сега излизат на повърхността, а министерството на транспорта заедно с други ведомства работи по програма за превенция.