Човек е загинал в пожар, двама са ранени

Един човек е загинал, а двама са ранени в пожар вчера. За 24 часа пожарната е реагирала на 173 сигнала и са ликвидирали 116 пожара. Данните са към 6:00 часа.

С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които шест са били в жилищни сгради и един - в промишлени сгради, четири пожара е имало в транспортни средства, един - в горски масиви, четири - в селското стопанство и един - в съоръжения на открито. Без нанесени материални щети са възникнали 95 пожара, от които 51 - в сухи треви, горска постеля и храсти, четири - в стърнища, 36 - в отпадъци и четири други, пише БТА.

Извършени са 45 спасителни дейности и помощни операции, от които седем са били при катастрофи в транспортни средства. Регистрирани са и на 12 лъжливи повиквания.