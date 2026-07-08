Антоан Гечев получи още пет години като шеф на разузнаването

Антоан Гечев получи втори мандат като председател на държавна агенция "Разузнаване" (ДАР). Кандидатурата му бе подкрепена от 147 депутати, 14 от ДБ бяха против, а един от ПП се въздържа.

Предложението за Гечев в зала направи вицепремиерът Иво Христов, който изчете биографията му от парламентарната трибуна.

На 24 юни депутатите приеха процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидат за позицията, както и за изслушването му в ресорната парламентарна комисия и за избирането му от Народното събрание. На 2 юли мина и изслушването му. Първият му мандат начело на ДАР изтече в средата на миналия месец.

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов обяви процедурата за "тежко опорочена". Той напомни, че Гечев е назначен с указ на 18 юни 2021 г. с мандат от 5 г., но така и не е предлаган за освобождаване от НС, въпреки че мандатът му е изтекъл, а вместо това правителството е назначило временно изпълняващ председател. МС не спазва процедурата за освобождаването на Гечев, което компрометира по-нататъшната процедура, настоя той. Атанасов напомни, че при изслушването в парламентарната комисия Гечев казал, че е безработен. "Има 2 факта, които показват, че този човек няма компетентност да изпълнява тази длъжност. Единият е посочен в годишния доклад на ДАР - към настоящия момент, а и в предходни години има недокомплет от повече от 1/3 от щатния състав. Това е важно, защото съгласно закона, председателят на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване. Да имаш над 30% означава, че службата е лишена от възможност да упражнява своите правомощия по редица линии на разузнаване", предупреди депутатът.

Костадин Костадинов заяви, че Гечев е работил добре през последните години, доказателство било, че за последните 5 г. не е излязъл нито един скандал свързан с ДАР. Колкото по-малко се говори за тази служба, толкова по добре. Изявлението на Атанасов пък било "плосък и низък опит да бъде принизена работата на тази институция".