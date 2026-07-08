Подписват предварителен договор за чистенето на "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне"

Само за юни Столичният инспекторат е наложил над 100 000 евро глоби на почистващите фирми за неизпълнение на дейности

Върховният административен съд потвърди решението на КЗК, с което се дава възможност за предварително изпълнение на дейностите по чистота в зона 3, в която влизат столичните райони "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне". Това отключва възможностите на Столичната община да подпише предварителен договор за изпълнение с избрания изпълнител - "Чиста София". Решението ясно показва, че за съда здравето на хората и чистотата в града са над икономическите интереси на жалбоподателите. Това заяви на брифинг зам.-кметът по екология на столицата Николай Неделков.

Той обясни, че предстои общината да получи всички нужни документи от фирмата за сключване на предварителния договор.

"През това време дейностите по почистване в трите района са осигурени чрез други фирми. Единствено в "Слатина" има затруднения, но от вчера там се изпълняват и други дейности освен сметосъбиране. В "Подуяне" и "Изгрев" ситуацията е по-добре. От вторник там се вдигат и индивидуалните контейнери на къщите - нещо, което не се е случвало с месеци", посочи Неделков.

"Чиста София" предложи цена от 134 евро за тон за сметосъбиране и сметоизвозване.

Чакаме по същество КЗК и съда да разгледа жалбите.

Знаете, че от 1 юли е създадена организация с временни договори за почистването на трите района. Постепенно компенсираме дефицита на услуги, който беше в последните 7 месеца. Предстои изнасяне на зелени отпадъци, отпушване на шахти и др. Днес в "Слатина" влизат 8 камиона за сметосъбиране и 4 за извозване на едрогабаритни отпадъци. Паралелно с това започва почистване на подлези, събиране на отпадъци от уличните кошчета и метене. До ден-два и ситуацията в "Слатина" ще се подобри, обясни шефът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов.

Само за юни Столичният инспекторат е наложил санкции за над 100 000 евро на всички почистващи фирми в София. Спрямо миналата година това е с 50% ръст на глобите. Те са за невдигнати контейнери, за счупени и несменени кофи и др.

Неделков обясни ситуацията във всички 9 зони за почистване, на които столицата е разделена.

В първа и седма зона с районите: "Средец", "Лозенец", "Студентски", "Възраждане", "Оборище" и част от "Триадица" вървят процедури по обжалване на решенията. В тези райони дейностите по почистване са осигурени с анекси до избор на изпълнител и там чисти "Титан".

В зоните 2 и 5 с районите "Искър", "Панчарево", "Кремиковци", "Банкя", "Връбница" и "Нови Искър" са подписани дългосрочни договори с "БКС Чистота".

За 4 с районите "Илинден", "Надежда" и "Сердика" се очаква решение на ВАС.

За 8 и 9 зона с районите "Младост", "Витоша" и "Овча купел" договорите изтичат следващото лято. Неделков обясни, че най-късно през септември документацията за новата поръчка ще се прати до Агенцията за обществени поръчки за предварителен преглед и след това ще се обяви процедурата. Той добави, че за тези 2 зони има и 6 месеца възможност за анекс на настоящите договори, но беше категоричен, до края на 2027 г. ще има сключен нов договор.