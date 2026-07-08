Набързо и без дебат парламентът прие правила за избор на шеф на ДАНС

Набързо и без дебат днес парламентът прие правилата за смяна на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност". Единствените реплики по същество бяха за начина, по който процедурата бе задвижена - не през специализираната парламентарна комисия по контрол на службите и СРС, а през тази за вътрешна сигурност и ред.

Въпреки критиките по тази линия правилата бяха наложени със 147 гласа за и 29 против (10 от "Възраждане", 13 от ДБ и 6 от ПП).

Изненадващо преди дни управляващото мнозинство обяви, че възнамерява да върне в ДАНС Пламен Тончев, който заемаше поста до миналата година. Той оглави агенцията през май 2021 г., когато ГЕРБ загубиха властта след тогавашните протести, а правомощията на предшественика му Димитър Георгиев предсрочно бяха прекратени.

В края на миналия май обаче ГЕРБ се отказаха в последния момент конституционалиста Константин Пенчев да е шеф на Комисията по досиетата и номинираха Тончев. Въпреки че мандатът му в ДАНС не бе изтекъл. Той подаде оставка и неговият заместник Деньо Денев стана временно изпълняващ.

На 8 май правителството на Румен Радев определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и реши той да изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов председател.

Междувременно, през бюджета, правителството реши да закрие комисията по досиетата и да я прехвърли към агенция "Архиви".

Днес съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов поиска в дневния ред да се включи и точка, на Станев и служители на агенцията да бъдат изслушани от парламента във връзка с проверка на складове за лекарствени продукти от миналия август. И намекна, че има "косвена свързаност" на бъдещия шеф на ДАНС с проверяваните обекти чрез фирма на сина му. Народният представител намекна, че въпросната проверка касае индиректно номинирания за шеф на ДАНС Пламен Тончев чрез свързани със сина му фирми.

А вметка за номинациите на "Прогресивна България" доведе до коментар от шефа на парламентарната им група Петър Витанов, който настоя, че Денев не е бил тяхно предложение, а на кабинета "Денков".

"Аз съм човекът, който искаше оставката на Деньо Денев, не бе приета. Престанете да се оправдавате с миналото", реагира Николай Денков. И напомни, че Пламен Тончев е бил предложен от Румен Радев за поста.

Бойко Рашков от ПП обяви за "изненадващо", че правилата са разгледани от комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. "Изглежда тук не действа принципа на законност, а на политическо удобство", възмути се той. Той се мотивира като посочи, че ДАНС е служба за сигурност и по закон трябва да се гледа в ресорната комисия за контрол на службите и употребата на СРС. Въпросната комисия обаче не само се ръководи на ротационен принцип, но е съставена и с паритет - по двама от всяка група. Рашков се оплака, че в комисия го репликирали, че изборът не се прави по еди коя си разпоредба, а на основание, че и миналата година е имало подобен прецедент. Той поиска председателката на парламента Михаела Доцова (която всъщност го е разпределила на вътрешната комисия - б.р.) като юрист да погледне Закона за защита на класифицираната информация, параграф 1 от допълнителните разпоредби. Доцова обаче не отговори, а даде думата за реплики.

Атанас Атанасов от ДСБ също подчерта, че има компетентна комисия, която да разгледа въпроса. Не, че това ще доведе до някакъв процедурен проблем - имате мнозинство ще го гласувате, каза той. Депутатът напомни и за прецедента, довел до днешната ситуация - в миналото НС, когато прав на Росен Желязков внесе предложението да бъдат приети правила и да се избере Деньо Денев за председател на агенцията. "Тогава управляващите направиха маневра, понеже не им бе удобна комисията по СРС и нямаха мнозинство, затова ги разпределиха във вътрешната комисия, а тя не бе компетентна. Това не е порок - правилата ще ги вземе НС и всичко ще продължи нататък", примири се обаче той.