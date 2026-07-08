ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Издирват мъж, опитал да открадне банкомат във Вълч...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23186855 www.24chasa.bg

Набързо и без дебат парламентът прие правила за избор на шеф на ДАНС

Павлета Давидова

[email protected]

5468
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Опозицията обвини Михаела Доцова, че неправилно следва прецедента за разпределение на правилата за избор на шеф на ДАНС във вътрешната комисия Снимка: Велислав Николов

Набързо и без дебат днес парламентът прие правилата за смяна на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност". Единствените реплики по същество бяха за начина, по който процедурата бе задвижена - не през специализираната парламентарна комисия по контрол на службите и СРС, а през тази за вътрешна сигурност и ред.

Въпреки критиките по тази линия правилата бяха наложени със 147 гласа за и 29 против (10 от "Възраждане", 13 от ДБ и 6 от ПП).

Изненадващо преди дни управляващото мнозинство обяви, че възнамерява да върне в ДАНС Пламен Тончев, който заемаше поста до миналата година. Той оглави агенцията през май 2021 г., когато ГЕРБ загубиха властта след тогавашните протести, а правомощията на предшественика му Димитър Георгиев предсрочно бяха прекратени.

В края на миналия май обаче ГЕРБ се отказаха в последния момент конституционалиста Константин Пенчев да е шеф на Комисията по досиетата и номинираха Тончев. Въпреки че мандатът му в ДАНС не бе изтекъл. Той подаде оставка и неговият заместник Деньо Денев стана временно изпълняващ.

На 8 май правителството на Румен Радев определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и реши той да изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов председател.

Междувременно, през бюджета, правителството реши да закрие комисията по досиетата и да я прехвърли към агенция "Архиви".

Днес съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов поиска в дневния ред да се включи и точка, на Станев и служители на агенцията да бъдат изслушани от парламента във връзка с проверка на складове за лекарствени продукти от миналия август. И намекна, че има "косвена свързаност" на бъдещия шеф на ДАНС с проверяваните обекти чрез фирма на сина му. Народният представител намекна, че въпросната проверка касае индиректно номинирания за шеф на ДАНС Пламен Тончев чрез свързани със сина му фирми.

А вметка за номинациите на "Прогресивна България" доведе до коментар от шефа на парламентарната им група Петър Витанов, който настоя, че Денев не е бил тяхно предложение, а на кабинета "Денков".

"Аз съм човекът, който искаше оставката на Деньо Денев, не бе приета. Престанете да се оправдавате с миналото", реагира Николай Денков. И напомни, че Пламен Тончев е бил предложен от Румен Радев за поста.

Бойко Рашков от ПП обяви за "изненадващо", че правилата са разгледани от комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. "Изглежда тук не действа принципа на законност, а на политическо удобство", възмути се той. Той се мотивира като посочи, че ДАНС е служба за сигурност и по закон трябва да се гледа в ресорната комисия за контрол на службите и употребата на СРС. Въпросната комисия обаче не само се ръководи на ротационен принцип, но е съставена и с паритет - по двама от всяка група. Рашков се оплака, че в комисия го репликирали, че изборът не се прави по еди коя си разпоредба, а на основание, че и миналата година е имало подобен прецедент. Той поиска председателката на парламента Михаела Доцова (която всъщност го е разпределила на вътрешната комисия - б.р.) като юрист да погледне Закона за защита на класифицираната информация, параграф 1 от допълнителните разпоредби. Доцова обаче не отговори, а даде думата за реплики.

Атанас Атанасов от ДСБ също подчерта, че има компетентна комисия, която да разгледа въпроса. Не, че това ще доведе до някакъв процедурен проблем - имате мнозинство ще го гласувате, каза той. Депутатът напомни и за прецедента, довел до днешната ситуация - в миналото НС, когато прав на Росен Желязков внесе предложението да бъдат приети правила и да се избере Деньо Денев за председател на агенцията. "Тогава управляващите направиха маневра, понеже не им бе удобна комисията по СРС и нямаха мнозинство, затова ги разпределиха във вътрешната комисия, а тя не бе компетентна. Това не е порок - правилата ще ги вземе НС и всичко ще продължи нататък", примири се обаче той.

Опозицията обвини Михаела Доцова, че неправилно следва прецедента за разпределение на правилата за избор на шеф на ДАНС във вътрешната комисия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Гледайте цялата церемония "Достойните българи" 2026