Деца от Монтана станаха шампиони по ментална артитметика в Турция

Деца от Монтана станаха шампиони по ментална аритметика и по английски език на международна олимпиада в Истанбул, съобщи тяхната преподавателка Зинаида Иванова, пише БТА.

В състезанието са участвали деца и младежи от 13 държави. Всичките осем представители на Монтана са спечелили награди в своите възрастови групи и категории, като някои от тях са с най-високите отличия.

Сияна Руменова и Георги Генчев са с титлата „Супершампион по ментална аритметика", която е най-високата степен. Антон Стоилов е с най-високата титла по английски език – шампион. Александър Стоилов и Александър Кузманов пък са шампиони по ментална аритметика. Стивън Георгиев е с първо място, Любомир Николов е с второ място – дебют, Василена Михайлова е с второ място – дебют.

По време на състезанието децата са смятали на ум с големи числа – събиране, изваждане, умножение и деление. Всяко от тях е трябвало да реши 300 задачи за 10 минути. Победителите са тези, които са имали най-много верни отговори.

„Представителите на България в състезанието бяха почетени от домакините, като имахме право да влезем с националния флаг веднага след тях. За отличното си представяне младите таланти от Монтана получиха купи и медали, но по-важното е заявката за бъдещето, която дават с това представяне“, каза Зинаида Иванова.

12-годишната Сияна Руменова, която печелили състезанието в своята възрастова група, се занимава с ментална аритметика от четири години насам и това й помага да подобри дисциплината си при учене и да смята бързо в часовете по математика и природни науки.