ПП искат машини за гласуване, дигитални избирателни списъци и район "Чужбина"

Всички български граждани у нас и в чужбина имат реално право да гласуват, заяви Стою Стоев

Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина, реално въвеждане на избирателен район "Чужбина" с 4 мандата и дигитализиране на избирателните списъците, плюс скенери за личните карти.

Това са предложенията на "Продължаваме промяната" по Изборния кодекс, обяви в парламентарните кулоари юристът им Стою Стоев. Днес в правната комисия на НС предстои да бъдат разгледани няколко законопроекта за изменения на изборните правила. А темата бе задвижена в началото на тази седмица след като мнозинството на "Прогресивна България" обяви своята концепция за промени. Те също искат машинен вот във всяка секция над 300 избиратели, но засега се отказват от мандатите зад граница. Мнозинството иска и отпадане на ограничението до 20 секции в страни извън ЕС, което бе въведено с последните корекции в кодекса.

Стоев отбеляза, че спрямо машинното гласуване през годините са въведени "куп безобразия", включително и превръщането на техниката в принтери. "Всички съмнения, които се хвърлиха през годините към машините за гласуване се опровергаха от ЦИК, която направи анализ 2020 г. и каза, че всички разминавания между машинно отчитаните резултати и човешкото преброяване, се дължи на човешкия фактор", каза той.

ПП "адмирират", че "Прогресивна България" има подобни предложения за промени в Изборния кодекс, свързани с машинния вот.

Липсата на район "Чужбина" пък се дължи на липсата на политическа воля. Стоев настоя, че всички български граждани у нас и в чужбина имат реално право да гласуват, а отнемането им е нарушение на Изборния кодекс.