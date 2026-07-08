ДБ: Управляващите не се борят с порочните модели, само замазват фасадата

Формацията приветства идеята на "Прогресивна България" за машинно гласуване и отпадане на ограниченията за изборни секции извън ЕС
Виждаме опит за замазване на фасадата. Няма борба с модела, не е събаряне на схеми, а леко пребоядисване. Нашата работа като опозиция е да сложим спирачка на всичко това.
Тази оценка на действията на управляващите и мнозинството на "Прогресивна България" направи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в парламентарните кулоари. Повод за думите му станаха подозренията на ДБ, че не се проверяват злоупотреби, свързани с НЗОК, а конкретно - отказ на мнозинството в пленарна зала за изслушване на ръководни кадри от ДАНС. Поводът за искането бяха публични твърдения за преустановена проверка на складове за търговия с лекарствени продукти, извършвана през август 2025 г.
"Днес поискахме изслушване по тази тема и управляващите го отхвърлиха. Защо и тези управляващи падат в капана да отхвърлят такива ключови изслушвания в зала. Както и предишните управляващи, сега и тези са плахи в разбиването на тези схеми", попита Божанов. По-рано днес ДБ опитаха да вкарат подобна точка в дневния ред, но мнозинството отхвърли предложението им. Божанов настоя в НС да дойдат и.ф. председателят на ДАНС Станчо Станев и служителите в агенцията Пламен Стоянов и Петко Господинов. "Надявам се, че това гласуване "против" няма общо с косвената свързаност на бъдещия председател на ДАНС, който сте предложили, с проверяваните обекти. Казвам косвено, защото действително е през свързана фирма на сина му", каза той по-рано, визирайки номинацията на бившия шеф на агенцията Пламен Тончев, когото обаче не назова.
"Очакваме ДАНС да изпрати всички документи, свързани с Момчил Мавров и да се запознаем от какви схеми е част. Нашата работа като опозиция е да слагаме спирачка на тези неща", настоя Божанов. Проф. Мавров бе подуправител на НЗОК, но подаде оставка миналия месец,
„ДБ приветства намерението на управляващото мнозинство да подкрепи две от дългогодишните ѝ предложения за промени в Изборния кодекс – машинното гласуване да стане основен начин за упражняване на вота, а ограничението за броя на секциите извън Европейския съюз да отпадне", заяви Надежда Йорданова. Идеята публикации в социалните мрежи и лични блогове да бъдат приравнени на медии при забраната за публикуване на социологически данни в изборния ден обаче се нуждае от сериозен обществен дебат.