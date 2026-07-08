ДБ: Управляващите не се борят с порочните модели, само замазват фасадата

Формацията приветства идеята на "Прогресивна България" за машинно гласуване и отпадане на ограниченията за изборни секции извън ЕС

Виждаме опит за замазване на фасадата. Няма борба с модела, не е събаряне на схеми, а леко пребоядисване. Нашата работа като опозиция е да сложим спирачка на всичко това.

Тази оценка на действията на управляващите и мнозинството на "Прогресивна България" направи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в парламентарните кулоари. Повод за думите му станаха подозренията на ДБ, че не се проверяват злоупотреби, свързани с НЗОК, а конкретно - отказ на мнозинството в пленарна зала за изслушване на ръководни кадри от ДАНС. Поводът за искането бяха публични твърдения за преустановена проверка на складове за търговия с лекарствени продукти, извършвана през август 2025 г.

"Днес поискахме изслушване по тази тема и управляващите го отхвърлиха. Защо и тези управляващи падат в капана да отхвърлят такива ключови изслушвания в зала. Както и предишните управляващи, сега и тези са плахи в разбиването на тези схеми", попита Божанов. По-рано днес ДБ опитаха да вкарат подобна точка в дневния ред, но мнозинството отхвърли предложението им. Божанов настоя в НС да дойдат и.ф. председателят на ДАНС Станчо Станев и служителите в агенцията Пламен Стоянов и Петко Господинов. "Надявам се, че това гласуване "против" няма общо с косвената свързаност на бъдещия председател на ДАНС, който сте предложили, с проверяваните обекти. Казвам косвено, защото действително е през свързана фирма на сина му", каза той по-рано, визирайки номинацията на бившия шеф на агенцията Пламен Тончев, когото обаче не назова.

"Очакваме ДАНС да изпрати всички документи, свързани с Момчил Мавров и да се запознаем от какви схеми е част. Нашата работа като опозиция е да слагаме спирачка на тези неща", настоя Божанов. Проф. Мавров бе подуправител на НЗОК, но подаде оставка миналия месец,

„ДБ приветства намерението на управляващото мнозинство да подкрепи две от дългогодишните ѝ предложения за промени в Изборния кодекс – машинното гласуване да стане основен начин за упражняване на вота, а ограничението за броя на секциите извън Европейския съюз да отпадне", заяви Надежда Йорданова. Идеята публикации в социалните мрежи и лични блогове да бъдат приравнени на медии при забраната за публикуване на социологически данни в изборния ден обаче се нуждае от сериозен обществен дебат.