Полиция и роднини издирват 20-годишния Владислав, изчезнал от Сандански. Момчето е с аутизъм и сигурно е объркан и много уплашен, разказа майка му. За последно е видян към 15:00 ч. във вторник около шкембеджийницата на "Майора" в Сандански.

"Няма телефон в себе си, няма и документи, но има пари. Нямаме абсолютно никаква връзка с него и сме адски притеснени. Възможно е да е заминал за София, тъй като преди време живяхме там. Много ви моля, ако някой го е забелязал където и да е, да звънне веднага на 0876183724 или направо в полицията! Всяка минута е важна. Той пие лекарства, но те не са в него", призова майка му. Владислав е обут с кубинки, тениска и тъмно зелени панталони, с дънков елек.

Момчето говори руски език, семейството са бесарабски българи и отскоро живеят в Сандански..