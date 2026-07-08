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Осъждан за шофиране с алкохол мъж от Девин отново хванат пиян

Валентин Хаджиев

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53-годишният мъж е има влязла в сила присъда за управление на МПС с концентрация на алкохол над 1,2 промила. Снимка; МВР

53-годишен мъж от Девин, който вече е бил осъждан за управление на автомобил след употреба на алкохол, отново е задържан за същото нарушение.

Той е бил спрян за полицейска проверка, докато управлявал лек автомобил „Пежо 407" по бул. „Миньорска" в Смолян. При извършената проверка с техническо средство дрегерът е отчел 0,53 промила алкохол в издишания въздух.

Справка в полицейските регистри е установила, че водачът има влязла в сила присъда за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол над 1,2 промила.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

53-годишният мъж е има влязла в сила присъда за управление на МПС с концентрация на алкохол над 1,2 промила. Снимка; МВР

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