ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Издирват мъж, опитал да открадне банкомат във Вълч...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23187170 www.24chasa.bg

Радев обсъди с президента на Хърватия двустранното партньорство в сигурността и отбраната

2444
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Румен Радев и Зоран Миланович СНИМКА: Пресцентър на МС

Министър-председателят Румен Радев обсъди с президента на Хърватия Зоран Миланович двустранното партньорство в областта на сигурността и отбраната. Двамата разговаряха в рамките на Срещата на върха на НАТО, която се провежда в Анкара. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

По време на срещата бяха разменени мнения за рисковете за сигурността, произтичащи от военните действия в Украйна и Близкия изток, както и социално-икономическите последици, които засягат европейските държави.

По-рано днес българският премиер заяви, че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на възможностите си, без това да влияе върху социалните разходи.

Във вторник министър-председателят пристигна в Анкара за Срещата на върха на НАТО. С него е съпругата му Десислава Радева. В състава на българската делегация са включени министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната Емил Ефтимов.

Той бе гост на приема за държавните и правителствени ръководители с домакин президентът на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, съобщиха от Министерски съвет.

Газовият договор с "Боташ", по който България плаща по над 500 хил. евро на ден, независимо дали го използва или не, се замразява за 15 месеца. Новината бе обявена след среща в понеделник в Анкара на премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган.

Румен Радев и Зоран Миланович СНИМКА: Пресцентър на МС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Гледайте цялата церемония "Достойните българи" 2026