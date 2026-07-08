Радев обсъди с президента на Хърватия двустранното партньорство в сигурността и отбраната

Министър-председателят Румен Радев обсъди с президента на Хърватия Зоран Миланович двустранното партньорство в областта на сигурността и отбраната. Двамата разговаряха в рамките на Срещата на върха на НАТО, която се провежда в Анкара. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

По време на срещата бяха разменени мнения за рисковете за сигурността, произтичащи от военните действия в Украйна и Близкия изток, както и социално-икономическите последици, които засягат европейските държави.

По-рано днес българският премиер заяви, че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на възможностите си, без това да влияе върху социалните разходи.

Във вторник министър-председателят пристигна в Анкара за Срещата на върха на НАТО. С него е съпругата му Десислава Радева. В състава на българската делегация са включени министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната Емил Ефтимов.

Той бе гост на приема за държавните и правителствени ръководители с домакин президентът на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, съобщиха от Министерски съвет.

Газовият договор с "Боташ", по който България плаща по над 500 хил. евро на ден, независимо дали го използва или не, се замразява за 15 месеца. Новината бе обявена след среща в понеделник в Анкара на премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган.