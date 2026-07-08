Прокуратурата дала на НОИ 200 фалшиви ТЕЛК-а, а само трима попитали защо им е спряна пенсията (Обновена)

Във Варна, Бургас и Благоевград се осигуряват масово на суми близки до минималните прагове

97% от осигурените се осигуряват върху минимална заплата или минимален осигурителен доход

Големи реформи не се правят за месец, каза социалната министърка

Замразено майчинство и обезщетения за безработица, но по-високи минимални осигурителни прагове и максимален осигурителен доход още 1 август. Освен това за чиновниците и служителите в съдебната система ще започнат да плащат вноски за осигуровки, като тази година тяхната част ще е 20%. Тези параметри в проектобюджета на ДОО разглеждат на първо четене в социалната комисия.

От 1 юли пенсиите бяха вдигнати със 7,8% по швейцарското правило, каза социалната министърка Наталия Ефремова. Средната пенсия се очаква да е 543 евро, или 43 евро.

Хората след подобно повишаване на модовете получават повече права и имат възможност да получават по-високи пенсии и обезщетения, обясни още Ефремова.

И обясни, че ще има две промени при ТЕЛК.

Достъп до Националната здравноинформационна система ще има само при съмнения за злоупотреба, само след сигнал от прокуратурата и само в рамките на вече образувано досъдебно производство.

Това означава, че хората, които добросъвестно са получили решение на ТЕЛК или НЕЛК, нямат основание за притеснение. Не се предвиждат проверки на медицинските им досиета. Новият механизъм е насочен единствено към конкретни случаи, в които има данни, че е извършено нарушение.

Промените в Закона за здравето решават един реален проблем. Днес, ако след издаването на решение на ТЕЛК или НЕЛК се появят нови доказателства – например, че са използвани неистински медицински документи или документи с невярно съдържание – законът практически не дава възможност това решение да бъде преразгледано, ако срокът за обжалване вече е изтекъл. Тук предложенията са в определени случаи, когато вече има образувано досъдебно производство по сигнал на прокуратурата, НОИ да може да поиска ТЕЛК да извърши ново освидетелстване. При необходимост това ще става след представяне на актуална медицинска документация и нов медицински преглед.

Всички на тази маса желаем пенсиите да бъдат над линията на бедност, но дали това е справедливо и поносимо, каза управителката на НОИ Весела Караиванова - Начева. Над 1,7 млрд. евро е разходът за пенсии. От вчера изплащаме новите осъвременени пенсии, каза още Караиванова.

В Северозападна България се оказва, че се осигуряват на суми близки до средните. Докато в Благоевград, Варна и Бургас се осигуряват на суми близки до минималните прагове. Дали е свързано със сезонност, брой работници от други страни - това вече е обект на съвместни проверки, каза още Караиванова.

Дава ми си сметка, че сме в странна ситуация, защото бюджетът започва от 1 август, каза Ася Гонева от КНСБ. Най-после се намери едно правителство, което да поеме този риск и гнева на бизнеса, за да направи крачка напред в борбата срещу сивата икономика. 97% от осигурените лица се осигуряват върху минимална работна заплата или минимален осигурителен доход, припомни още Гонева.

От ГЕРБ обясниха, че липсва финансова устойчива на пенсионната система. Увеличението на максималният осигурителен доход представлява увеличение на данъчноосигурителната тежест върху труда и изплаща неправилен сигнал върху икономиката. Увеличаването на осигурителните прагове водят до автоматично увеличаване на разходите за труд, като най-силно засегнати са малките и средни предприятия. Можем да очакваме много фалирали предприятия, защото няма как да издържат. Засилва и недекларираната заетост, каза Илияна Жекова от ГЕРБ.

Държавните служители изпълняват служба в интерес на държавата и граждани при специален режим. И нямат възможност да работят на втори трудов договор. Липсва равнопоставеност, защото сега един ще започнат да ги плащат, а тези в МВР - не, каза още тя.

Не си спомням да сме казвали, че този законопроект ще е реформаторски, защото той довършва разходите за тази година. За всички в тази зала е ясно, че големи реформи не се правят за един месец, каза Ефремова. И обясни, че е неприемливо модовете да стоят и ида са под минималната заплата. Стъпката не е голяма и когато сме правили изчисленията сме отчели достигнатите средни нива на осигурителен доход. По-никакъв начин не завишаваме повече. Това са 9 групи квалификационни групи професии, като в три от тях са на МРЗ, каза още Ефремова.

Ковид отдавна приключи и такъв тип добавки не водят до спазване на принципа принос-права. Най-правилното е всички социални плащания да се прехвърлят към социалната сфера, каза още тя.

Линията на бедност и опитите постоянно да се равняват обезщетения и пенсии към нея. Тя не е показател в осигуряването, припомни Ефремова.

Реформа при ТЕЛК не се прави от социалното министерство. Защо не е направена досега, а сега се очаква да я направим за месец, попита тя. Обясни, че ще се работи с организациите с хората с увреждания.

Този бюджет увеличава разходите и трансферите, но няма реформи, каза Анна Будакова от ДБ.

Левен Апти от ДПС обясни, че ще подкрепят бюджета, но ще имат предложения между двете четения.

Хипотезата, в която даваме възможност да се преразгледа решение в хода на наказателното производства, установяването на факти се случва с присъда. Какво ще се случи при хипотеза, в която прокуратурата твърди, че има фалшив ТЕЛК, но съда отхвърли тези твърдения, попита Стою Стоев от ПП.

Ефектът е свързан с наличието на 200 пенсионни преписки, които прокуратурата изпрати към НОИ. В хода на досъдебното производство е доказано, че тези ТЕЛК-ове не са законни - печатите, решенията, подписите са фалшифицирани. По тях са плащани пенсии по 2 и 3-годишен периоди. Установени са подписи на хора от комисиите, които са на легло и няма как да са ги положили. НОИ бе изправен пред хипотезата какво да прави и решихме да прекратим изплащането на пенсиите. От 198 само 3 или 4 подадоха запитване до НОИ - защо е спряна тяхната пенсия. Какво означава това - те са знаели, че са фалшиви, даде пример Весела Караиванова.

"Иначе подходите за ограничаване на измамите са различни. В България право на инвалидна пенсия се придобива при 5 г. осигурителен стаж, като в него се включва и времето на наборната военна служба, както и при 50% трайно намалена работоспособност, независимо от вида на заболяването. Всички присъстващи на тази маса, ако сега отидем пред ТЕЛК, вероятно ще ни бъдат установени заболявания като остеохондроза, артериална хипертония, увреждания на междупрешленните дискове, полиневропатия или инсулинозависим захарен диабет. При такава оценка всеки от нас би могъл да получи 50% трайно намалена работоспособност и при пет години осигурителен стаж да придобие право на инвалидна пенсия. Дефицитите в държавното обществено осигуряване ще се увеличават с всяка изминала година. По данни на Министерството на образованието около 42 хиляди души завършват средно образование всяка година, а приблизително една трета от тях продължават образованието си в чужбина. Как тогава да няма дефицити в осигурителната система? Въпреки това разходите за пенсии като дял от брутния вътрешен продукт остават под средното равнище за държавите членки на Европейския съюз. Има много възможности за промени в системата на ТЕЛК и вие ги знаете, защото неведнъж сме ги обсъждали. Ще дам пример с Австрия. Там обезщетението е в размер на 50% от дохода. При временна неработоспособност има тридневен период на изчакване, а осигурителната институция се намесва от 14-ия ден. Право на инвалидна пенсия се придобива при над 75% трайно намалена работоспособност. Прочетете анализите на Националния осигурителен институт. Те дават много ясна представа за дефицитите в държавното обществено осигуряване и за устойчивостта на публичните финанси. Ние като експерти и като ръководство сме на ваше разположение, за да достигат тези анализи до вас и да предоставяме актуална информация И накрая, ако позволите, господин Сабрутев, ще се върна към коментара по Закона за държавния бюджет. В България има 2 милиона и 69 хиляди пенсионери. Около 800 хиляди от тях не могат чрез своя осигурителен принос да достигнат дори минималния размер на пенсията. Затова увеличаването на максималния осигурителен доход и повишаването на минималните осигурителни прагове са правилна стъпка към по-голяма устойчивост на публичните финанси и към укрепване на връзката между осигурителния принос и осигурителните права.

Системата е солидарна и държавата допълва необходимия ресурс. Това е най-добрият модел на социално осигуряване – разходопокривната система, допълнена от втория пенсионен стълб. Въпреки това, освен демографските проблеми, все по-голямо значение има и фактът, че хората, които навлизат на пазара на труда, са сред поколенията с участие във втория пенсионен стълб. Делът на осигурителните вноски, които се насочват към него, ще продължи да нараства, което също оказва влияние върху дефицита в първия стълб" , каза още тя.

Венко Сабрутев пък обясни, че не е редно да се дават такива примери, че цялата маса може да си изкара ТЕЛК.

Наталия Ефремова каза, че ще се направи анализ и ще се види дали тези текстове имат нужда от прецизиране.

Милена Недева от ПБ попита дали се предвижда пенсиите несвързани с трудова дейност ще бъдат преместени от ДОО.

Всички социални плащания ще бъдат извадени от НОИ и ще отидат в АСП,