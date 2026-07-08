Отнеха земя и два имота в Баба Алино, придобити с фалшиви документи преди 12 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земя и имоти в местността Баба Алино са отнети от двама души по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Решението на варненските апелативни магистрати е от 1 юли 2026 г. и в голяма част потвърждава това на окръжния съд в града, което е по дело от 2017 г.

Местността Баба Алино стана печално известна през последния месец заради т.нар незаконен град, изграден от Олег Невзоров от 2023 г. насам.

Отнетото имущество е по друг казус. Отнетото имущество е поземлен имот с площ 1 548 кв. м в Баба Алино, както и автомобил. Съдът потвърди и осъждането на ответниците да заплатят паричната равностойност на два отчуждени недвижими имота в общ размер 133 386,50 лв., както и отнемането на идеални части от недвижим имот, апортиран в капитала на търговско дружество.

Въззивният съд приема, че по делото е установено значително несъответствие между законните доходи и придобитото имущество.

В мотивите си магистратите посочват, че събраните доказателства, включително извънсъдебните признания, подкрепени от доказателствата, установяват осъществяването в периода 2013–2014 г. на незаконна дейност, свързана със създаване и използване на неистински удостоверителни документи за собственост върху недвижими имоти, организиране на лъжесвидетелстване и последваща реализация на тези имоти, чрез която са били генерирани доходи.

Според въззивния съд именно тази незаконна дейност представлява източникът на средствата, с които е придобито имуществото, включително поземленият имот в местност Баба Алино.

Съдът приема, че са налице достатъчно доказателства, позволяващи да се направи логически обоснован извод за връзката между незаконната дейност и придобитото имущество.

Апелативен съд – Варна отмени първоинстанционното решение в частта, с която е било постановено отнемане на имущество, придобито преди периода на установената незаконна дейност, включително имоти в с. Разделна.

Според магистратите за това имущество липсват доказателства за връзка с незаконната дейност, поради което исковете в тази част са неоснователни.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС.