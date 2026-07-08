Мъж загина при пожар в дома си, жена му е в тежко състояние

Мъж загина при пожар в дома си, а жена му е в тежко състояние. Във вторник в 23.44 ч е постъпил сигнал за пожар в къща на ул. „Гърлянски черешарник" в Кюстендил, съобщиха от полицията. Незабавно са изпратени екипи на пожарната и на полицията.

Изведена е 48-годишната собственичка, която е транспортирана до кюстендилската болница. По данни на медиците пострадалата е с 33-35% изгаряния. Днес предстои да бъде транспортирана до столична болница. Съпругът й е загинал.

Пожарът е угасен от 2 екипа на РСПБЗН – Кюстендил, унищожена е сградата. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място. Причините за възникването на пожара ще се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство. Уведомен е дежурен прокурор от ОП Кюстендил.