Министър Найденов: Няма механизъм за освобождаване на конституционен съдия за уронване на престижа на институцията

Действащата конституция не предоставя на Министерство на правосъдието правомощия за освобождаване или дисциплинарна отговорност на конституционните съдии, каза във Велико Търново правосъдният министър Николай Найденов по повод казуса с полетите на Десислава Атанасова. Той подчерта, че КС е независим орган, извън съдебната система.

Найденов каза, че изискванията към конституционните съдии са дори по завишени от тези за обикновените магистрати, но съществува нормативен пропуск по отношение на основанията за тяхното освобождаване." За съжаление в Конституцията съществува известен вакуум за освобождаване на конституционните съдии, коментира Найденов. За разлика при прокурорите, съдиите и следователите законът предвижда дисциплинарна отговорност, включително освобождаване при уронване на престижа на съдебната власт.

Найденов отказа да коментира как ще се развие казуса с Атанасова и посочи, че не може да си позволи да борави с предположения. "Когато фактите бъдат изцяло изяснени, тогава мога да взема отношение", каза министърът. Той отказа да прогнозира как ще се произнесе прокурорската колегия на ВСС по искането му за временно отстраняване на Емилия Русинова. " Мотивирал съм искането си и смятам, че то е основателно, но Прокурорската колегия е органът, който трябва да се произнесе, заяви Найденов.