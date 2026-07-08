ГЕРБ: Гласуването трябва да остане смесено, като на последните избори

50% гласуват на хартия и 50 с машини, последните избори бяха референдум как предпочитат да гласуват българите, категорични са от партията

Формацията ще пита ЦИК как гласуват хората

ГЕРБ са доволни от последните правила за гласуване, които дадоха на избирателите възможност сами да определят дали да ползват машинна или хартиена бюлетина. Затова най-голямата опозиционна група ще гласува "против" текстовете за изменения в Изборния кодекс, свързани със смесено гласуване на изборите.

Това обяви в парламентарните кулоари депутатът Стефан Арсов. Той напомни, че "Прогресивна България" дойде на власт с тази форма на гласуване - с хартия и с машина. "Това, което сме направили като анализ показва, че 50% от българското население гласува с машини и 50% с хартия. Това означава, че тази форма на смесено гласуване работи и е добра форма за провеждане на последващи избори", каза той като напомни, че есента предстои вот за президент.

Кое налага отваряне на Изборния кодекс в момента, при положение, че има препоръки на Венецианската комисия и на ОССЕ, попита депутатът и настоя, че отварянето на Изборния кодекс не трябва да е основна тема толкова близо преди вот.

Съпартиецът му Красимир Терзиев пък настоя, че последните промени в кодекса, приети от 51-от НС са довели до "най-честните избори през последните години". "Може да бъде прието, че тези избори бяха своеобразен референдум за това как предпочитат да гласуват българските граждани", настоя той.

"Ние винаги сме били за този подход на даване на избор и запазване на демократичния избор на гласуване" настоя Терзиев.

Хората на Бойко Борисов ще сигнализират и направят запитване до външно министерство и ЦИК за данни, с които да покажат, че наистина 50% от българите искат да гласуват с хартиена бюлетина.

При досегашните дебати по изборните правила ГЕРБ винаги са поддръжници на хартиения вот. Сега управляващото мнозинство от "Прогресивна България" обаче обяви, че иска да върне предишни разпоредби, включително задължителния вот на машина в секции с над 300 избиратели. ПБ искат отпадане на избирателен район "Чужбина" и премахване на ограничението, което прокара последния парламент - до 20 избирателни секции в страни-членки, които не са в Европейския съюз.