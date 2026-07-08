Двама шуменци прибрани в ареста, заплашвали жените си с убийство

Двама мъже от Шумен са задържани в ареста заради отправени закани за убийство към жените, с които живеят на семейни начала. Това съобщиха от полицията в областния град.

Първият сигнал е подаден в полицейското управление в Шумен малко преди 23:30 часа на 7 юли. 38-годишен местен жител, в условие на домашно насилие, се е заканил, че ще убие жената, с която живее на семейни начала. Той е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в града. По случая е образувано досъдебно производство.

Около 1:00 часа на 7 юли в частен дом на бул." Мадара" в Шумен между 41-годишен местен жител и 39-годишна жена е възникнал скандал, по време на който мъжът е отправил закана за убийство, напуснал жилището и се отправил в неизвестна посока. След подаден сигнал за случилото се в полицейското управление в Шумен до жилището в града са изпратени служители на реда, които са снели сведения от жената. Мъжът е установен и задържан в полицейското управление в града в ранните следобедни часове на 7 юли. По случая е образувано досъдебно производство.