София ще има дружество за доставка на ток на общински потребители

Така ще се пестят 5 млн.евро годишно от посредници

Столичният общински съвет ще разгледа предложение за учредяване на общинско дружество за търговия на електрическа енергия. То ще бъде еднолично акционерно дружество със 100% участие на Столичната община в капитала и с едностепенна система на управление и цел минимизиране на административните разходи. Това съобщиха от пресцентъра на СОС.

Предложението е резултат от работата на специално създадена временна комисия за анализ на количествата и цените на потребяваната електрическа енергия от общинските търговски дружества, общинските предприятия, Столична община и нейните структури.

Според комисията ще се спестят около 5 млн. евро на година, ако общинско дружество доставя ток на всички общински потребители по разчети от миналата година. В момента тези средства отиват при посредници. За учредяването му са необходими 500 000 евро, а в самото начало 125 хил., за да може да се кандидатства за вземане на лиценз и други необходими процедури.

"София Енерджи Трейд" ЕАД, както ще се казва дружеството, ще се занимава с търговия с електрическа енергия, топлоенергия, природен газ и други газообразни и течни горива и всякакъв вид други енергоносители, енергиен мениджмънт, организиране, оперативно планиране, координиране и управление на енергийна система, проучване, проектиране, изграждане, строителство, ремонт, реконструкция и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, добив на геотермалната енергия и продажба на електрическа и/или топлинна енергия, след получаване на съответните лицензи, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Новоучреденото дружество ще присъединява поетапно общинските потребители, след направен анализ на текущите им договори, по които не бива да се плащат неустойки при предсрочно прекратяване. А в рамките на година и половина – всички обекти, което включва общинските търговски дружества, лечебните заведения, училищата, детските градини, културните институти, административни сгради и др.