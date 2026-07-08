Асен Василев пита защо договорът с "Боташ" не е отменен, а замразен

Това, което виждаме в момента, е, че след като замразиха майчински, детски, заплати на лекари и т.н., решиха сега да замразят и "Боташ". Дотук добре. Въпросът е защо "Боташ" не е отменен като договор, защото замразяване за 15 месеца оставя още 9 години, през които трябва да плащаме тези 500 хил. долара на ден. Този договор е изключително неизгоден, плащаме без да получаваме нищо, и е директно нарушаване на българския национален интерес. Може би, когато г-н Радев говори за национален интерес, говори за нечий друг, а не за българския.

Това коментира председателят на ПП Асен Василев в парламентарните кулоари.

Газовият договор с "Боташ", по който България плаща по над 500 хил. евро на ден, независимо дали го използва или не, се замразява за 15 месеца. Новината бе обявена след среща в понеделник в Анкара на премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган.

Радев изненадващо излетя за Анкара ден преди срещата на върха на НАТО, чийто домакин е президентът на Турция.

"Булгаргаз" и "Боташ" подписаха и протокол. За тези 15 месеца ще се плаща само когато се използва капацитет за доставка на газ през турската мрежа. Така българската компания може да спести над 200 млн. евро.

"Разбрах, че вчера г-н Радев е казал, че кабинетът "Петков-Василев", аз за такъв кабинет не знам, бил оставил България без газ. Явно някои политици страдат от амнезия. Само ще припомня на г-н Радев, че освен двата танкера, които бяха получени по времето на кабинета "Петков", бяха договорени още пет танкера втечнен газ, които бяха напълно достатъчни България да мине през зимата. Само че правителството на Гълъб Донев ги отказа, след което Радев подписа абсолютно неизгодния за България договор за "Боташ", добави Василев.

По думите му проблем било и това, че нямало информация какво точно ще съдържа подписания протокол между "Булгаргаз" и турската компания. "Когато става въпрос за милиарди от джоба на българските данъкоплатци,тези договори трябва да са достояние на българското Народно събрание най-малкото", убеден е той.

На въпроса дали искането на ПБ за отпадането на ограничението до 20 секции в страни извън Европейския съюз, е част от сделката с "Боташ" той бе категоричен: "Силно се съмнявам, че е част от сделката, тук става въпрос за многомилиарден договор. Ако вие сте турската страна и сте успели да излъжете някой български политик, като г-н Радев, да ви ги обещае тези милиарди и да ви ги подпише в договор, не вярвам да се откажете по някаква такава причина".

Асен Василев каза още, че има резерви към работата на току-що преизбрания шеф на разузнаването Антоан Гечев.

Гечев получи втори мандат като председател на държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) преди минути. Кандидатурата му бе подкрепена от 147 депутати, 14 от ДБ бяха против, а един от ПП се въздържа. Предложението за Гечев в зала направи вицепремиерът Иво Христов, който изчете биографията му от парламентарната трибуна.