Сигнал за бомба затвори сградата на Община Пазарджик

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Сигнал за поставено взривно устройство днес стана причина да затвори 14-етажната сграда на община Пазарджик.

Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Сигналът е бил подаден на пощата на кметската администрация тази сутрин.

Незабавно към мястото са изпратени има екипи на Районното управление на полицията и ОДМВР - Пазарджик, които ще извършат щателен преглед на 14-те етажи и това ще отнеме време.

Всички работещи в сградата са евакуирани, както и гражданите, намиращи се по това време в общината.

Само за 2 дни това е третият сигнал за поставено взривно устройство, след като в понеделник и вторник бяха затворени сградите на Съдебната палата в града и това наруши работата на прокуратурата и съдилищата през двата дни.