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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23187507 www.24chasa.bg

България получава от Белгия и Нидерландия 7 кораба за противоминна борба

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Документът беше подписан също от министрите на отбраната на Белгия и Нидерландия - Тео Франкен и Дилан Йешилгьоз-Зегериус СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа днес Меморандум за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на седем кораба за противоминна борба.

Документът беше подписан също от министрите на отбраната на Белгия и Нидерландия - Тео Франкен и Дилан Йешилгьоз-Зегериус. Церемонията се проведе в рамките на срещата на държавните и правителствените ръководители на страните-членки на НАТО в Анкара, Република Турция. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

„Сигурността в Черно море има огромно отражение върху евроатлантическата сигурност и България се стреми да бъде надежден съюзник като допринася към общите усилия за укрепване на възпиращия и отбранителен потенциал на НАТО", каза министър Стоянов в обръщението си. Той благодари за предоставената възможност, с придобиването на седем кораба за противоминна борба от военноморските сили на Белгия и Нидерландия, България да увеличи своите способности за морска отбрана. „Корабите за противоминна борба ще осигурят нашия справедлив дял и приноса ни към Противоминната военноморска група в Черно море и към цялостния отбранителен потенциал на Алианса на източния фланг", заяви министърът на отбраната.

По-рано министър Димитър Стоянов, заедно с министрите на отбраната на Румъния и Турция – Раду Мируца и Яшар Гюлер, подписаха изменение на Меморандума за разбирателство между България, Румъния и Турция за създаване на Противоминната военноморска група в Черно море. С промените се добавя нова задача за групата, свързана с наблюдение и разузнаване в подкрепа на защитата на критичната подводна инфраструктура. „Наред със сигурността на корабоплаването, защитата на критичната подводна инфраструктура е сред най-важните предизвикателства пред морската сигурност днес. Разширяването на задачите на Противоминната военноморска група е навременен отговор на променящата се среда за сигурност и ще допринесе за по-ефективната защита на стратегически важните енергийни и комуникационни връзки в Черно море", подчерта министър Димитър Стоянов.  

СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Документът беше подписан също от министрите на отбраната на Белгия и Нидерландия - Тео Франкен и Дилан Йешилгьоз-Зегериус СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

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