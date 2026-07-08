Мартин Гергов премина през Русе в обиколката си с легендарното „Балканче“

Тази сутрин на пл. „Свобода" ултра колоездачът Мартин Гергов се срещна с русенци, дошли да научат повече за неговата обиколка на България с легендарния велосипед „Балканче". Русе е сред градовете, включени в повече от 2000-километровия маршрут на 47-годишния бивш военен, започнал на 26 юни.

„Инициативата да обиколите България с „Балканче" е оригинална и родолюбива. Възможността да представите този емблематичен велосипед на младите, както и по-възрастните да си спомним за него, намирам за невероятно привлекателна." С тези думи директорът на дирекция „Младежки дейности и спорт" Огнян Стефанов приветства Мартин Гергов от името на кмета Пенчо Милков. Той пожела на колоездача успех и безаварийно каране, както и отново да посети Русе при следващи свои инициативи.

Мартин Гергов сподели, че идеята за настоящата обиколка на България се ражда спонтанно – „една искра пожар пали". В края на миналата година той решава да се качи на „Балканче", въпреки опасенията на близките си, че ретро велосипедът не е най-подходящото средство за придвижване по подобен маршрут. Велосипедът е закупен чрез обява и впоследствие е основно ремонтиран, за да бъде напълно годен за безопасно каране.

„Успехът зависи преди всичко от силата на духа. Може да си в отлична физическа форма, но ако не умееш да преодоляваш трудностите с правилната нагласа, няма да успееш", сподели Гергов. По думите му именно военната подготовка му е помогнала да изгради дисциплината и психическата устойчивост, необходими за подобно предизвикателство.

Обиколката започва от София, където в момента живее Мартин Гергов, и преминава през градове, разположени в близост до държавната граница, доколкото това позволява пътната инфраструктура. След Русе маршрутът му продължава през Силистра, Дуранкулак, Черноморието, Странджа, Родопите, Златоград и отново към София. В повечето населени места инициативата предизвиква голям интерес, а местните общности организират посрещания и срещи с колоездача. По думите му хората често споделят, че с инициативата си им връща спомени от детството, когато „Балканчето" е било неизменна част от ежедневието им.

Подобен топъл прием Мартин Гергов получи и в Русе. Сред дошлите да го приветстват беше 7-годишният Момчил, който получи картичка за спомен от колоездача. На пл. „Свобода" го очакваше и Димитър Данчев със своето „Балканче", което притежава от повече от 30 години. Макар днес да е собственик на значително по-модерни велосипеди, русенецът сподели, че именно това колело има най-голяма стойност за него, тъй като е подарък от неговата покойна баба.

Присъстващите на пл. „Свобода" имаха възможност да разговарят с Мартин Гергов, да научат повече за неговото необичайно предизвикателство и да се снимат с него.