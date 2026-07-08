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Издирват мъж, опитал да открадне банкомат във Вълчедръм

Камелия Александрова

[email protected]

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Нагъл бандит опитал да открадне банкомат в град Вълчедръм.

Агресивният мъж нахлул вчера в банковия клон с лек автомобил, уточняват от МВР.

Сигналът за покушението е постъпил на тел. 112 в 4.20 сутринта вчера от оператор на охранителна фирма.

Веднага на мястото е изпратен полицейски екип, който установил, че деянието е извършено за времето от 03.40 до 03.55 часа. Крадецът разбил входа на клона на банката с лек автомобил и направил неуспешен опит да задигне вътрешното тяло на банкомата, заедно с намиращата се в него сума.

По случая е образувано досъдебно производство. Наказателния кодекс.

Издирването на извършителя продължава под надзора на прокуратурата.

Нагъл бандит опитал да открадне банкомат в град Вълчедръм.

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