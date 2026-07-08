ГДИН вложи 2.270 млн. евро в нов арест във Велико Търново, откри го правосъдният министър (снимки)

Министърът на правосъдието Николай Найденов откри новия арест и пробационна служба във Велико Търново. Той е с двойно по-голям капацитет от досега съществуващия и е по всички европейски стандарти. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" го е изградила със собствени средства. Инвестирани са 2.270 млн. евро.

"Държавата е длъжна да осигури на обвиняемите и подсъдимите нормални условия. Над 6 г. усилия са били необходими, за да се стигне до това откриване днес", каза Николай Найденов. Той припомни, че години наред помещенията за задържане са били обект на критики в различни международните доклади.

Кметът Даниел Панов, областният управител Марин Богомилов, представители на съдилищата, прокуратурата и МВР от Търново и Габрово разгледаха новия арест, който побира до 60 задържани. Обособени са 17 спални по четирима, като две са специално за жени. Помещенията са съобразени с международните стандарти за осигуряване на минимална жилищна площ не по-малко от 4 кв. м. за едно лице. Оборудвани са с тоалетни антивандал и постоянно течаща вода. Климатизирани са, а леглата са със специално разработени в затвора в Ловеч медицински дюшеци, които ще избавят арестантите от дървеници, хлебарки и други обичайни за килиите буболечки. На част от тях бяха опънати бели чаршафи. В коридора са монтирани телефони с фонокарти, с които настанените могат да се чуват с близките и адвокатите си.

Обособен е лекарски кабинет за прегледи на арестанти, който може да се използва и за извършване на съдебно-медицински експертизи, поясни министърът.

Инсталирана е чисто нова система за охрана и сигнализация с разширен периметър и видеонаблюдение, изведено н монитори в дежурната стая.

Има и карета за разходки, където задържаните могат да прекарват до час и половина на въздух.

Новият арест слага край и на лошите условия, в които работят 38 надзиратели. Той ще започне да се пълни още от 9 юли.