Радев обсъди с премиера на Чехия разширяване на двустранното сътрудничество в отбраната

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Министър-председателят Румен Радев обсъди с премиера на Чехия Андрей Бабиш потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в отбраната и енергетиката. Разговорът се проведе в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Последиците от войната в Украйна за европейските страни, енергийната диверсификация в Централна и Източна Европа, както и теми от дневния ред на двустранните отношения между България и Чехия, също бяха сред акцентите на срещата.

Днес Радев се срещна и с президента на Хърватия Зоран Миланович. Двамата обсъдиха двустранното партньорство в областта на сигурността и отбраната.

По-рано днес българският премиер заяви, че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на възможностите си, без това да влияе върху социалните разходи.

Във вторник министър-председателят пристигна в Анкара за Срещата на върха на НАТО. С него е съпругата му Десислава Радева. В състава на българската делегация са включени министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната Емил Ефтимов.

Той бе гост на приема за държавните и правителствени ръководители с домакин президентът на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, съобщиха от Министерски съвет.

Газовият договор с "Боташ", по който България плаща по над 500 хил. евро на ден, независимо дали го използва или не, се замразява за 15 месеца. Новината бе обявена след среща в понеделник в Анкара на премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган.