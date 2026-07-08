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2-месечно бебе издъхна в Спешното отделение в Карлово

24 часа Пловдив онлайн

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Бебе СНИМКА: Pixabay

Медици твърдят, че родителите отказали да го оставят за лечение, близките пък обясняват, че здравното заведение отказало да приеме пеленачето

Бебе на 2 месеца е починало тази сутрин в Спешния кабинет към Карловската болница, потвърдиха от полицията. Сигналът е подаден от родителите към разследващите.

Пеленачето било занесено тази сутрин за преглед в Спешното отделение, тъй като било със затруднено дишане. Лекар го прегледал, а след това родителите си го прибрали у дома, които живеят в ромската махала. Часове по-късно бебето се влошило и майката и бащата отново го закарали в Спешното, където установили смъртта му.

Според медици родителите не пожелали да оставят бебето в болницата за лечение. Те пък твърдят обратно - че от здравното заведение не пожелали да приемат пеленачето.

"Разследването е на първоначален етап и целта е да установи точните обстоятелства около смъртта на бебето", посочиха от пловдивската полиция.

Бебе СНИМКА: Pixabay

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