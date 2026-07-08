2-месечно бебе издъхна в Спешното отделение в Карлово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Медици твърдят, че родителите отказали да го оставят за лечение, близките пък обясняват, че здравното заведение отказало да приеме пеленачето

Бебе на 2 месеца е починало тази сутрин в Спешния кабинет към Карловската болница, потвърдиха от полицията. Сигналът е подаден от родителите към разследващите.

Пеленачето било занесено тази сутрин за преглед в Спешното отделение, тъй като било със затруднено дишане. Лекар го прегледал, а след това родителите си го прибрали у дома, които живеят в ромската махала. Часове по-късно бебето се влошило и майката и бащата отново го закарали в Спешното, където установили смъртта му.

Според медици родителите не пожелали да оставят бебето в болницата за лечение. Те пък твърдят обратно - че от здравното заведение не пожелали да приемат пеленачето.

"Разследването е на първоначален етап и целта е да установи точните обстоятелства около смъртта на бебето", посочиха от пловдивската полиция.