2-месечно бебе издъхна в Спешното отделение в Карлово

Медици твърдят, че родителите отказали да го оставят за лечение, близките пък обясняват, че здравното заведение отказало да приеме пеленачето
Бебе на 2 месеца е починало тази сутрин в Спешния кабинет към Карловската болница, потвърдиха от полицията. Сигналът е подаден от родителите към разследващите.
Пеленачето било занесено тази сутрин за преглед в Спешното отделение, тъй като било със затруднено дишане. Лекар го прегледал, а след това родителите си го прибрали у дома, които живеят в ромската махала. Часове по-късно бебето се влошило и майката и бащата отново го закарали в Спешното, където установили смъртта му.
Според медици родителите не пожелали да оставят бебето в болницата за лечение. Те пък твърдят обратно - че от здравното заведение не пожелали да приемат пеленачето.
"Разследването е на първоначален етап и целта е да установи точните обстоятелства около смъртта на бебето", посочиха от пловдивската полиция.