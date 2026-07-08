Сигнал за бомба затвори екоинспекцията и ИАРА в Монтана

За трети пореден ден в Монтана е получен сигнал за поставено взривно устройство в обществена сграда. Към 10:40 на имейла на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, чиито клон се помещава в сграда в центъра на Монтана на улица „Юлиус Ирасек" №4, е пристигнало съобщение за взривно устройство. Полицията веднага е извела служителите от сградата, в която освен ИАРА се помещават и други държавни служби и институции – Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), Регионална лаборатория – Монтана към Изпълнителната агенция по околната среда и водите, клона на ДЗИ, в същата сграда се намират и офиси на частни фирми.

Всички работещи в сградата са изведени навън и е направено претърсване. Взривно устройство не е открито и скоро служителите ще се върнат на работа, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Монтана.

В понеделник, 6 юли, заради сигнал за бомба от 10:00 до 13:00 часа беше затворена сградата на Съдебната палата в Монтана. Във вторник, 7 юли, заради нов сигнал до 13:00 часа бяха затворени сградите на Съдебната палата и на Дирекция „Социално подпомагане" в Монтана. Днес е третият пореден ден, в който по електронната поща се получава сигнал и се прави претърсване на сграда в Монтана.