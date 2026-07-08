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Задържаха двама пияни в село до Раковски, единият размятал дъска насред пътя

24 часа Пловдив онлайн

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Белезници СНИМКА: Pixabay

Другият арестуван е заради закани за бой, отправени към съседите му

Двама жители на Момино село са били задържани за грубо нарушение на обществения ред снощи, съобщиха от МВР.

 Около 19,30 часа единият от тях бил установен от автопатрул на Районното в Раковски да стои по средата на пешеходна пътека, като умишлено възпрепятства преминаването на автомобили и хора с дълга дъска в ръцете. Униформените веднага взели мерки да предотвратят рисковата ситуация на пътя, без да има пострадали. Мъжът, който първоначално отказал да изпълни полицейското разпореждане да се отмести от платното за движение, бил отведен в ареста, а тестът му с дрегер отчел около 2 промила.

Подобна стойност техническото средство регистрирало и при втория жител, който час и половина по-късно бил задържан заради отправени закани за физическа саморазправа към съседи.

Белезници СНИМКА: Pixabay

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