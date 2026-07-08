59-годишен задигна 55 евро от портмоне на жена в магазин в "Изгрев"

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Криминално проявен и осъждан 59-годишен мъж е бил задържан от служители на Шесто Районно в Пловдив за кражба, съобщиха от МВР.

Незабавните полицейски действия били предприети вчера сутринта, непосредствено след получен сигнал, че от портмонето на посетителка в хранителен магазин в квартал "Изгрев" са откраднати 55 евро. Минути по-късно в районното управление бил отведен авторът на посегателството - 59-годишният пловдивчанин. От него е иззета отнетата сума, а по случая е образувано бързо производство.