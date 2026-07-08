ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В разгара на световното ФБР и прокурори от САЩ раз...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23188092 www.24chasa.bg

59-годишен задигна 55 евро от портмоне на жена в магазин в "Изгрев"

24 часа Пловдив онлайн

1192
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Портмоне СНИМКА: Pixabay

Криминално проявен и осъждан 59-годишен мъж е бил задържан от служители на Шесто Районно в Пловдив за кражба, съобщиха от МВР.

Незабавните полицейски действия били предприети вчера сутринта, непосредствено след получен сигнал, че от портмонето на посетителка в хранителен магазин в квартал "Изгрев" са откраднати 55 евро. Минути по-късно в районното управление бил отведен авторът на посегателството - 59-годишният пловдивчанин. От него е иззета отнетата сума, а по случая е образувано бързо производство.

Портмоне СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Гледайте цялата церемония "Достойните българи" 2026