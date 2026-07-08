Глоби за стопаните на пътя и подлези вместо зебри - съветите на експертите към СДВР за по-малко катастрофи

Подлези и надлези по натоварените булеварди вместо пешеходни пътеки, както и глоби за стопаните на пътя, а не само за шофьорите. Това са част от съветите, които експерти по пътна безопасност дадоха на СДВР след среща в столичната полиция.

На булевардите "Цариградско шосе" и "Александър Малинов" например било добра идея да има подлези и надлези, каза Тенчо Тенев. Той е бивш шеф на столичния КАТ. Посочи, че там сега се спира движението заради един пешеходец. Освен това липсвали хора, които да работят на терен.

Върху лошата пътна настилка се спря Красимир Георгиев. Тя намалявала сцеплението и ставала причина за инциденти.

А Христо Радков посочи, че има случаи, при които клони крият светофарите. Така било при басейна "Спартак". Затова посъветва да се глобявят и стопаните на пътя.

Шефът на СДВР Николай Пелтеков, който бе домакин на срещата, посочи, че набелязаните мерки ще дадат резултат в бъдеще. Даде пример, че с островчето на Орлов мост, изградено с колчета, са спрели катастрофите в района. Обясни, че ако дългосрочният му ефект се докаже, такива съоръжения ще има и на други места в столицата.