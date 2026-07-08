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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23188335 www.24chasa.bg

ВСС отложи въпроса за отстраняването на Емилия Русинова

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Емилия Русинова

Прокурорската колегия на ВСС отложи решението по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като шеф на Софийската градска прокуратура и като прокурор.

Колегията реши да изпрати предложението на министъра на Емилия Русинова за писмено становище. Също така, ако тя желае, колегията ще я изслуша на следващо заседание, неясно кога.

Министър Найденов поиска отстраняването на Русинова миналата седмица, ден след като влязоха в сила последните промени в съдебния закон, които му дават тази възможност. Поводът е, че срещу нея има образувано дисциплинарно производство, защото през 2021 г. е пътувала зад граница с Петьо Петров - Пепи Еврото, а тогава вече скандалът "Осемте джуджета" беше известен.

Емилия Русинова

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