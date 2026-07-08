ВСС отложи въпроса за отстраняването на Емилия Русинова

Прокурорската колегия на ВСС отложи решението по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като шеф на Софийската градска прокуратура и като прокурор.

Колегията реши да изпрати предложението на министъра на Емилия Русинова за писмено становище. Също така, ако тя желае, колегията ще я изслуша на следващо заседание, неясно кога.

Министър Найденов поиска отстраняването на Русинова миналата седмица, ден след като влязоха в сила последните промени в съдебния закон, които му дават тази възможност. Поводът е, че срещу нея има образувано дисциплинарно производство, защото през 2021 г. е пътувала зад граница с Петьо Петров - Пепи Еврото, а тогава вече скандалът "Осемте джуджета" беше известен.