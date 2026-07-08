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Разследват козметично студио в Пазарджик, правило процедури без разрешително

Диана Варникова

[email protected]

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Полицейска кола Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Екипи от сектор „Противодействия на икономическата престъпност" при ОДМВР-Пазарджик извършиха проверка на козметично студио. Негов собственик е жителка на областния град.

В обекта се извършвали специфични разкрасителни дейности без необходимата правоспособност за това.

При извършеното претърсване в обекта са открити различни видове препарати, които са предназначени за инжектиране, игли и спринцовки. В жилището на управителката, в хладилник били открити пептиди, както и сумата от над 44 000 евро, която била съхранявана в каса.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 324, ал.2 от НК, под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик. Работата по случая продължава.

Полицейска кола

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