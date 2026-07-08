Кметът Николай Димитров: Община Несебър подкрепя институциите, грижещи се за сигурността на гражданите

Кметът Николай Димитров предостави на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Несебър нова специализирана защитна екипировка, закупена по проект за повишаване на готовността за реакция при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Дарението включва защитно облекло за гасене на горски пожари и защитни екипировки STIHL FUNCTION, които ще осигурят по-добра защита на огнеборците при изпълнение на служебните им задължения.

„Пожарникарите, полицаите и екипите на Спешна помощ са хората, които първи се отзовават в най-трудните моменти. Наш дълг е да бъдем надежден партньор в тяхната работа. Когато институциите си сътрудничат, гражданите получават по-добра защита и по-голяма сигурност. Възпрели сме политика на партньорство и подкрепа с държавните институции, които ежедневно работят за сигурността и спокойствието на гражданите и многобройните гости на община Несебър. Благодарен съм на колегите от общинския екип, който работи за реализация на проекта", заяви кметът Николай Димитров.

Екипировката беше приета от директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Бургас, старши комисар Николай Николаев и Георги Божков началник на пожарната в Несебър, които благодариха на Община Несебър и на кмета Николай Димитров за доброто партньорство, последователната подкрепа и дългогодишното сътрудничество, което допринася за по-добрата подготовка и ефективната работа на пожарните екипи.

Оборудването е закупено по проект „Повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в област Бургас", реализиран от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Бургас в партньорство с общините в областта. Проектът се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021–2027 с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). За Община Несебър е осигурено финансиране в размер на 8 758,42 евро, с което е закупена предоставената защитна екипировка.