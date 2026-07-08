Николай Димитров: Пенсионерският клуб в Слънчев бряг предоставя пълноценен социален живот на хората, сътворили историята на туризма

Пенсионерският клуб в Слънчев бряг обединява около 140 членове, сред които има и чужденци, избрали района за свой постоянен дом. Организацията е основана на 12 февруари 2009 г. и вече над 15 години е средище на приятелство, споделени спомени и активен социален живот.

Условията в клуба дават възможност на пенсионерите за пълноценно общуване, категорични са възрастните хора. Просторното и светло помещение, което ползват, се намира на първия етаж на мултифункционална общинска сграда, разположена в западната част на Слънчев бряг, която бе открита през 2018 година. На официалната церемония още тогава кметът на Несебър Николай Димитров подчерта, че зданието е изградено в обществения интерес и дава възможност за осъществяване на различни дейности, които са в полза на живеещите в района. В сградата освен клуба, има помещения за административни услуги - касов салон за плащане на местните данъци и такси, офис на ГРАО и др.

По повод грижата за хората от третата възраст кметът на Община Несебър Николай Димитров е категоричен, че „пенсионерските клубове помагат на възрастните хора да останат активни и интегрирани в обществото. Това са места за социални контакти и взаимна подкрепа, където се поддържа младежки дух и добра кондиция. Наша отговорност като община е да създаваме условия, в които нашите съграждани да съхранят своя позитивизъм, добра форма и самочувствие.".

Това, което отличава пенсионерския клуб от повечето е, че от години реализира интересна инициатива - съвместни чествания на празници с възпитаници на ДГ градина „Слънце" – Слънчев бряг. През март възрастните хора закичват малчуганите с мартеници и благопожелания, а в замяна получават искрени усмивки и весели поздрави. По повод Деня на детето пенсионерите гостуват в образователното заведение, за да зарадват децата с подаръци и да им прочетат интересни приказки. Това общуване, по идея на предходната председателка на клуба Драгана Драгиева, обогатява взаимно поколенията, пази жива приемствеността и носи изключително позитивни емоции за малки и големи.

Пенсионерите от Слънчев бряг поддържат добри отношения с клуба в село Баня. Развиват и активно партньорство извън пределите на общината. Членовете поддържат близки приятелски връзки с клуба в село Факия (Бургаска област). Техните срещи, изпълнени с песни и танци, се превръщат в своеобразни празници на творческото вдъхновение и фолклорното богатство, придружени от взаимно уважение и споделена радост.

Условията в клуба дават възможност на пенсионерите да разгърнат своите танцови умения, споделят хората от третата възраст. Най-хубава част от споделеното им общуване е разучаването на песни от тракийския и странджанския край, както и някои български народни танци, споделя председателят на клуба Никола Скачков. Сред най-обичаните музикални изпълнения са „Бяла роза", „Стано, мари Стано" и „Яница", а народната певица Жечка Сланинкова е сред най-слушаните певици в общността. Когато се събират заедно, темите за разговор никога не стихват. Най-често и с гордост се говори за внуците и техните постижения. Друга важна тема е туризмът, тъй като по-голямата част от професионалния път на повечето членове е преминал именно в курортния комплекс. Като бивши бармани, готвачи, сервитьори и камериерки, те са изградили най-големия курорт на Балканите със своите високи умения и професионализъм и имат своя гледна точка по различни теми в сектора. Пенсионерите не пропускат да отбележат подобаващо всеки празник от народния календар, като тази година са сред участниците в Празника на младото вино в село Гюльовца, част от общинските събития, посветени на 14 февруари.

Възрастните хора от Слънчев бряг са изключително активни и в дигиталното пространство. Техните срещи, пътувания и участия, споделяни във Фейсбук, редовно събират стотици харесвания. Свободното си време те посвещават и на културен туризъм – след като наскоро посетиха Златоград, следващата вълнуваща дестинация в календара им е пътуване до остров Света Анастасия.

Съвместното общуване на хората от третата възраст е прекрасна възможност за споделяне на радостни моменти, обмяна на опит и взаимна подкрепа, а клубът в Слънчев бряг-запад е място, където всеки от тях получава разбиране и изживява пълноценно своите златни години.