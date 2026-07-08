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Арестуваха мъж, опитал да подкупи полицаи с 20 евро в Панагюрище

Диана Варникова

[email protected]

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Банкноти в евро

Мъж, направил опит да подкупи полицай, е задържан в ареста на РУ-Панагюрище.

Вчера служители от полицейското управление в средногорския град извършили проверка на неправилно паркиран микробус „Мерцедес". Униформените предприели действия по съставяне на фиш на собственичката на возилото.

При вида на случващото се нейният 48-годишен съпруг напъхал в ръката на единия от полицаите банкнота с номинал от 20 евро. Той е задържан незабавно в ареста за срок от 24 часа. На мястото е извършен оглед, а банкнотата е иззета. По случая се води бързо производство под надзора на прокуратурата.

Банкноти в евро

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