ПБ: Промените в Изборния кодекс само за президентския вот, след него - нови

В момента не разполагаме с време и финансови средства за сканиране на бюлетините и иновации, които са нереалистични към момента, каза шефката на правната комисия в НС Янка Тянкова

Предложенията за промени в Изборния кодекс, които "Прогресивна България" представи преди дни, всъщност са с краткосрочен хоризонт - само за президентския вот. Оказва се, че след него ще има нови корекции.

Това стана ясно от коментар на шефката на правната комисия в парламента Янка Тянкова от ПБ минути преди темата да бъде подхваната в комисията.

"В момента не правим цялостна ревизия на Изборния кодекс, а правим преглед на основните текстове, по които имаше констатирани проблеми", обяви тя. "Т.е. да гарантираме на този етап, че до президентските избори ще отстраним тези несъответствия. Веднага след президентските избори отваряме отново ИК и вече по същество разглеждаме всички други хипотези, които са предмет на хипотези в настоящето", каза Тянкова. Стана ясно, че преди местния вот догодина ще се мисли за проблеми в секционните комисии и РИК. "Те са повече практически въпроси, които са констатирани въпроси, но в момента не разполагаме с време и финансови средства за сканиране на бюлетините и иновации, които са нереалистични към момента", каза депутатката от мнозинството.

Внесени са 6 предложения за промени в изборните правила. Тянкова отбеляза, че в голямата си част те подкрепят машинното гласуване. Според нея то отдавна е въведено в ИК. Сега го реабилитираме, каза тя, визирайки концепцията на ПБ. Но добави, че същата идея има и в други проекти.

"Последните година - две сме свидетели на големи проблеми с гласуването с хартиени бюлетини, на сложни ситуации, заради които се наложи Конституционният съд да се произнесе с решение, с което частично касира изборите. Всичко това са аргументи в полза на реабилитиране на машинното гласуване", посочи шефката на правната комисия.

На обвиненията, че наличните машини са компроментирани, Тянкова каза, че в няколко законопроекта се предвижда контролни разписки да удостоверяват вота и съпоставянето между машинния резултат. Това е най-надежданата гаранция, че няма да има манипулиране на вота, подчерта тя. Акцентира и на предложението им да се засили контролът по предварителната проверка на качеството на машините, като се включи и МВР във връзка със софтуера.

Тянкова отхвърли идеята на ПП личните карти на гласуващите да минават през сканиращи устройва - няма финансов ресурс и възможности в момента.

По-малко от половин година след последните изменения в Изборния кодекс неговата корекция отново е на дневен ред. Днес депутатите в правната комисия дадоха зелена светлина на поредното преправяне на изборното законодателство. На заседанието на комисията дойде и правосъдният министър Николай Найденов, както и част от новите членове на Централната избирателна комисия - Анна Александрова, Вяра Тодева и Лазарина Бонева - Харалампиева.

В началото на седмицата мнозинството от "Прогресивна България" представи своите идеи като най-съществени са връщането на изцяло машинен вот в секциите над 300 избиратели, отказ от въвеждането на район "Чужбина" и отпадане на ограничението до 20 секции в страни извън Европейския съюз.

Различни части от идеите им срещат подкрепа от опозицията. ПП и ДБ са "за" машинен вот, докато ГЕРБ искат да се запази сегашната опция за избор между хартиена и машинна бюлетина. Хората на Бойко Борисов днес обявиха, че ще питат ЦИК и външно министерство за предпочитанията на избирателите, но техния анализ показвал, че хората са разделени 50 на 50.