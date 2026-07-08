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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23188438 www.24chasa.bg

Иззеха 150 000 евро, били скрити в дрехите на мъж на "Лесово" (Видео)

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СНИМКА: Агенция "Митници"

Митническите служители на МП Лесово задържаха недекларирани 150 000 евро при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция.

На 7 юли около два часа след полунощ, на МП Лесово пристигнал автобус с турска регистрация, пътуващ по маршрут от Турция през България за Румъния. След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия митническите служители установяват необичайно поведение на един от пътниците. При извършения личен преглед на мъжа – турски гражданин, в джобовете на връхната му дреха и панталона са открити 300 банкноти с номинал 500 евро всяка. Общото количество на задържаните недекларирани парични средства е 150 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор на ТД Митница Бургас под надзора на Окръжна прокуратура Ямбол.

СНИМКА: Агенция "Митници"

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